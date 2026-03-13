Заради секретни извънземни програми?: Висш американски военен изчезна мистериозно (ВИДЕО)

Пенсиониран генерал-майор от военновъздушните сили на САЩ е изчезнал.

Става въпрос за Уилям Маккасланд, който е участвал в тайни проекти на Пентагона, включително разработването на GPS и космически лазер. Маккасланд е свързан и с въпроса за извънземния живот и теории за НЛО. Той работеше във военновъздушната база Райт-Патерсън, където според поддръжниците на теорията са били изучавани извънземни технологии.

На 27 февруари той напуска дома си в Албакърки, Ню Мексико, без телефон и от тогава с него няма връзка. Полицията започна издирването му на следващия ден, а по-късно към операцията се присъедини и ФБР, предаде CNN.

Според властите изчезването на Маккасланд може да е свързано с евентуален здравословен проблем.

От шерифската служба заявиха, че всяка информация, различна от съобщената от тях, "е непроверена и непотвърдена".

"Има хора, които се опитват да развиват свои собствени теории на база ограничената информация, която е обществено достъпна, и това затруднява намирането на Нийл", се казва в съобщението на властите.

"Извънземната" връзка

Съпругата на Маккасланд се опита да опровергае някои дезинформации, които се разпространяват. Тя написа във Facebook, че въпреки че съпругът ѝ има здравословни проблеми, те не са свързани с деменция или Алцхаймер.

Тя опроверга и хората, които смятат, че Маккасланд е бил отвлечен, защото е притежавал някаква важна класифицирана информация.

"Той се пенсионира от ВВС преди почти 13 години и от тогава някакъв особен достъп до информация. Слабо вероятно е някой да иска да го използва заради подобни данни", написа тя.

Уилкерсън засегна и темата за връзката на Маккасланд "с НЛО общността".

Преди години Маккасланд е изразил желание да работи с Том Делонг - вокалист и китарист на групата Blink-182. Организацията на Делонг "To The Stars" е публикувала художествени книги, музика и документална поредица, свързани с извънземни и неидентифицирани летящи обекти.

Маккасланд е намалил своите контакти с Делонг и НЛО общността, след като имейлите на политическия стратег Джон Подеста бяха публикувани публично в WikiLeaks. Подеста, който е работил както в администрациите на Клинтън, така и в администрацията на Обама, е споделял имейли с Делонг относно интереса си към НЛО.

Някои от имейлите включвали разговори за документален филм, в който Подеста е участвал, а поне един имейл споменава Маккасланд.

Според съпругата му Маккасланд не е имал информация за извънземни или отломки от катастрофирали НЛО, съхранявани от американското правителство.

"Тази връзка не е причина някой да отвлече Нийл", написа тя.

Кой е Маккасланд

Маккасланд се пенсионира през 2013 г. след дълга кариера във Военновъздушните сили, включително като командир на Изследователската лаборатория на Военновъздушните сили във военновъздушната база Райт-Патерсън в Охайо и ръководител на изследователския център Филипс във военновъздушната база Къртланд в Албакърки.

След като завършва Военновъздушната академия със специалност астро инженерство, Маккасланд е назначен на служба през 1979 г., гласи военната му биография. Получава и докторска степен по астро инженерство от Масачузетския технологичен институт.

Маккасланд е заемал редица високопоставени постове по време на кариерата си.

Той е бил главен инженер в програмата за глобална позиционираща система на Министерството на отбраната, директор на системната програма на Службата за космически лазерни проекти и директор на специални програми в Пентагона. Той също така е командвал Изследователската лаборатория на ВВС във военновъздушната база Райт-Патерсън - база, за която отдавна се говори, че съхранява извънземни отломки, свързани с Розуел, въпреки отричанията на ВВС.