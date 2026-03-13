Ще евакуираме ли българи от Куба заради новата заплаха на Тръмп? Официален отговор (ВИДЕО)

Има ли служебното правителство план за евакуация на български граждани от Куба - предвид поредните заплахи на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, че островната държава в Карибско море ще е следващата гореща точка? Такъв въпрос бе зададен на служебния премиер Андрей Гюров по време на брифинг за медиите на 13 март, който той направи съвместно с външния министър Надежда Нейнски.

"В момента в Куба, без да имам пълната информация, не очакваме да има голям брой български граждани. Не защото има някаква заплаха за тях, а защото просто икономическото положение в страната е такова – липса на електроенергия, липса на елементарни услуги и стоки, което не предполага наличието на голям брой български граждани в тази държава", отвърна Гюров.

Нейнски даде информация, че ситуационният център в МВнР е постоянно действащ и при кризи веднага се сформира кризисен център. Ситуационният център "събира информация, общува с българските граждани по света, които нямат отношение към съответните региони на конфликтите, имаме постоянно наблюдение къде какво се случва", допълни тя.

Заплахите на Доналд Тръмп към Куба

Още в началото на военната кампания срещу Иран Доналд Тръмп намекваше, че Куба ще е "следващата". Преди няколко дни той засили тези заплахи, отбелязвайки, че ще има "може би приятелско завземане, може би неприятелско - няма значение, защото, както казах, карат на изпарения".

U.S. President Donald J. Trump states that there may be a “friendly takeover” of Cuba, or there may be a “not friendly takeover” of Cuba. pic.twitter.com/f16bL8eRq2 — OSINTdefender (@sentdefender) March 9, 2026

В страната вече се разгръща хуманитарна криза, след като САЩ се разправиха набързо с венецуелския диктатор Николас Мадуро и сега Куба де факто остана без горива, тъй като ги вземаше от Венецуела. "Нямат горива, нямат ток, нямат пари - в дълбока беда са на хуманитарна база", констатира Тръмп.

