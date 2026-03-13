Канада налива десетки милиарди за отбрана и икономическо развитие на Арктика

Канадският премиер Марк Карни обяви амбициозен нов план за защита и трансформация на северната част на страната, който включва инвестиране на 35 милиарда канадски долара (около 25,6 млрд. щатски долара) в инфраструктурата на военновъздушните бази и две северни летища. Парите ще бъдат изразходвани през следващото десетилетие. Планът е нов, но средствата не са - те бяха обявени по-рано през 2022 г. като част от стратегията за модернизация на Северноамериканското командване за въздушна отбрана (NORAD).

След четири години правителството изготви план за изразходване на средствата, които беше заделило по-рано. В брифинг за медиите представители на Министерството на отбраната в Отава заявиха, че в момента се провеждат търгове за сключване на договори и правителството активно търси строителни фирми от частния сектор, които да му помогнат да разшири военновъздушните си бази.

Още: Въздушната отбрана на Северна Америка прехвана 5 руски военни самолета до Аляска

Защита на Арктика, подкрепа за НАТО и помощ за коренното население

В съобщение от кабинета на министър-председателя се посочва, че „предишните правителства не са имали мащаба и широтата на стратегията, която изисква този обширен регион“. „След десетилетия на ограничени и частични инвестиции в Севера, новото правителство на Канада действа с амбиция, достойна за този обширен регион и неговите народи“, заяви Карни. „Ние осигуряваме сигурността на всеки ъгъл от тази територия, отключваме огромните ѝ ресурси и изграждаме силна мрежа от свързани общности, която северняците заслужават".

Правителството ще „защитава изцяло Канадска Арктика и Севера, ще възпира нови заплахи и ще подкрепя съюзниците от НАТО и континенталната отбрана на NORAD“, обяви Карни.

Изявлението му е сериозен отговор на амбициите на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия, която е част от Кралство Дания и се намира в близост.

Длъжностните лица в Канада са загрижени, че може да няма достатъчно работници в Севера. Правителството търси предложения от строителни фирми от цялата страна, но заявява, че иска оферти, които дават приоритет на наемането на 140 000 жители на Севера и коренното население в Арктика.

Още: Масова стрелба в училище в Канада с много жертви (ВИДЕО, СНИМКИ)

Снимка: Getty Images

Десетки милиарди за военни бази

Планът на Карни включва разходи в размер на 32 милиарда канадски долара за военни бази в Йелоунайф, Инувик, Северозападните територии, Икалуит, Нунавут и в разгърнатата оперативна база "Гус Бей" в Хепи Вали-Гус Бей, Нюфаундленд.

Още: Нов залп срещу Канада: Тръмп със заплаха да провали откриването на мост

Тези бази са предназначени да поддържат изтребители F-35. Длъжностните лица казват, че те биха могли да поддържат и изтребители Gripen. Правителството заявява, че все още не е взело решение дали ще закупи смесен флот.

Два нови оперативни центъра за подкрепа в северните райони ще бъдат построени в столицата на Юкон Уайтхорс и в Резолют, Нунавут, а по-малки центрове за подкрепа ще бъдат построени в селцата Кеймбридж Бей и Ранклин Инелет в Нунавут. Новите съоръжения за поддръжка ще бъдат подкрепени с 2,67 милиарда долара.

Инвестициите ще бъдат насочени към подобряване на летищата, съоръженията за гориво, складовете за боеприпаси и сигурността на отбранителните данни, съхранявани в базите.

Още 294 милиона долара ще бъдат използвани за модернизиране на летището в Ранклин Инелет и пистата на летището в Инувик.

Още: След заплахите на Тръмп: Два негови съюзника отварят консулства в Гренландия

Карни също така препрати няколко предложения за разширяване на северните магистрали към съответната служба, която отговаря за това. Препоръките включват осигуряване на целогодишен достъп до магистралата Макензи Вали. Тя е с дължина 800 километра и има за цел да свърже Йелоунайф с Инувик и да отвори търговски възможности.

Предложена е целогодишна пътна артерия, която се простира на 230 километра от границата с Нунавут до дълбоководен пристанищен комплекс.

Карни казва, че така ще се ускорят одобренията за Арктическия коридор за икономическа сигурност - друг целогодишен път.

Още: Тръмп сближи най-важния си партньор с Китай: Това ли е началото на пренареждането? (ВИДЕО)

Проектът за разширение на ВЕЦ "Талтсън", чиято цел е да удвои хидроенергийния капацитет за 70% от жителите на Северозападните територии, също е изпратен към конкретната служба, наречена MPO. Тя има за цел да одобри проектите в рамките на две години. Откакто офисът беше открит през август миналата година, той не е одобрил нито един проект.

Либералното правителство казва, че целта му е да използва тези инвестиции и предложения, за да улесни развитието на критични минерали, чиста енергия и търговски коридори, за да реализира „пълния икономически потенциал“ на региона.

Още: "Живеем в лъжа, световният ред с правила е фалш": Разтърсващата реч на канадския премиер, която развълнува всички (ВИДЕО)