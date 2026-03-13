Войната в Украйна:

"Имаме най-добрите дронове в света": Тръмп отказа помощта на Украйна срещу "Шахедите" (ВИДЕО)

13 март 2026, 19:11 часа 245 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че помощта на Украйна не е нужна за противодействие на иранските дронове „Самите ние се справяме с това. Знаем повече за дроновете от всеки друг. Всъщност имаме най-добрите дронове в света“, каза президентът на САЩ.

Въпреки това, страните от Близкия изток не са съгласни. Вчера саудитската петролна компания „Арамко“, която е най-големият износител на петрол в света, е била мишена на ирански атаки от началото на войната в Близкия изток. Заради това тя преговаря с украински производители на дронове, като „SkyFall“ и „Wild Hornets“ за закупуване на дронове-прехващачи.

Още: Мисля, че Путин помага малко на Иран и си мисли, че ние помагаме на Украйна

Зеленски: Разполагаме с най-богатия опит в борбата с дроновете

Същевременно Володимир Зеленски заяви, че Украйна може да помогне за стабилизиране на ситуацията на Близкия изток. Той отбеляза, че 10 държави вече са се свързали с Украйна за подкрепа в защитата срещу иранските дронове „Шахед“. Според него Украйна разполага с най-големия опит в света в борбата с тези дронове и е готова да го сподели.

Освен това Зеленски подчерта, че облекчаването на американските санкции върху руския петрол би дало на Кремъл допълнителни 10 милиарда долара, които биха отишли за финансиране на войната срещу родината му. Той също така добави, че дроновете, които Русия използва срещу Украйна, се разполагат срещу страни от Близкия изток, както и срещу американски и европейски сили в региона.

Още: Интересите на САЩ и Израел се разминават за Иран: Редкият случай, когато Нетаняху е прав

Елин Димитров Отговорен редактор
