Потвърдено: Още мъртви американски военни, от катастрофирал самолет-цистерна

13 март 2026, 12:55 часа 174 прочитания 0 коментара
Централното военно командване на САЩ потвърди, че четирима от общо шестима души екипаж на американски самолет-цистерна KC-135, който се разби в Ирак, са загинали.

"На 12 март, приблизително в 14:00 ч. източно стандартно време, американски самолет за презареждане KC-135 се разби в Западен Ирак. Потвърдена е смъртта на четирима от шестимата членове на екипажа на борда, докато спасителните операции продължават.

Обстоятелствата около инцидента се разследват. Загубата на самолета обаче не се дължи на вражески или приятелски огън. Самоличността на военнослужещите се пази в тайна до 24 часа след уведомяване на близките им", гласи съобщението.

В случая е замесен още един такъв самолет, който кацна в Израел. Не е ясно дали не става въпрос за сблъсък между двете машини, съответно защо се е стигнало до такова нещо, ако е станало така.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
