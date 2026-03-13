Тръмп и Пентагонът с огромна грешка при планирането на войната в Иран, държавници и мениджъри останали със зяпнала уста (ВИДЕО)

Пентагонът и Съветът за национална сигурност на САЩ значително са подценили готовността на Иран да затвори Ормузкия проток в отговор на военните удари, когато са планирали текущата операция "Епична ярост". Това твърдят "множество източници, запознати с въпроса", цитирани от CNN. Екипът за национална сигурност на президента Доналд Тръмп не е отчел напълно потенциалните последствия от най-лошия сценарий, пред който е изправена администрацията, а именно блокирането на корабоплаването през един от най-важните маршрути за петрола и втечнения газ в света, през който минават около 20% от световните доставки на тези ресурси.

Още: Колко кораба са ударени в Персийския залив от началото на войната в Иран

Източниците казват, че министърът на финансите Скот Бесент и министърът на енергетиката Крис Райт са били ключови фигури по време на етапите на планиране и изпълнение. Само че предпочитанието на Тръмп да се опира на тесен кръг от близки съветници при вземането на решения в областта на националната сигурност е довело до изключване на междуведомствения дебат относно потенциалните икономически последици, ако Техеран отговори на ударите на САЩ и Израел със затваряне на пролива.

И сега може да минат седмици, преди мерките на администрацията за облекчаване на засилващите се икономически последици да дадат резултат. Военноморските ескорти на петролни танкери през протока в момента са твърде опасни за провеждане, смятат от Пентагона. Междувременно президентът на САЩ продължава да омаловажава сътресенията на енергийните пазари: Тръмп: Правим много пари с вдигането на цените на петрола, но по-важно ми е да спра една зла империя.

Снимка: Getty Images

Абсолютно объркване

Дипломатически партньори, бивши американски икономически и енергийни служители и мениджъри от индустрията са останали тотално объркани от случващото се.

„Планирането за предотвратяване на точно този сценарий, колкото и невъзможно да изглеждаше отдавна, е било основен принцип на политиката за национална сигурност на САЩ в продължение на десетилетия. Аз съм смаян“, казва бивш американски служител, който е работил в администрации и при републиканци, и при демократи.

Още: Политиката на опожареното море: Световната икономика е на път да бъде унищожена

Ръководители от корабоплавателната индустрия са отправяли редовни искания към американския флот за военен ескорт, но всички те са били отхвърлени. По време на редовните брифинги за участниците в индустрията в региона американски военни служители многократно са заявявали, че не са получили заповеди да започнат ескортни операции и че рисковете за американските активи остават изключително високи, разкриват двама ръководители, запознати с въпроса и цитирани от CNN.

Финансовият министър Сккот Бесент заяви на 12 март пред Sky News, че ескортирането ще започне „веднага щом това стане възможно от военна гледна точка“. „Това винаги е било в плановете ни - че има вероятност американският флот или може би международна коалиция да ескортира петролните танкери“, каза той: Ескорт на танкери през Ормузкия проток: Министър от САЩ каза кога ще се случи.

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent on Iran:



That was always in our planning—the chance that the U.S. Navy, or perhaps an international coalition, would be escorting tankers through.



There are tankers coming through now.... We know that they have not mined the Straits. pic.twitter.com/WyFLus3Wk3 — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

Освен това Бесент обяви, че САЩ са издали 30-дневно изключение, позволяващо на страните да купуват руски петрол, който в момента е блокиран в морето, с цел стабилизиране на световните енергийни пазари, нарушени от войната в Иран и проблемите с корабоплаването в Ормузкия проток.

Още: Нова ракета срещу турската военна база "Инджирлик", там има ядрено оръжие: Какво се знае (ВИДЕО)

САЩ са мислели, че затварянето на Ормузкия проток ще навреди повече на Иран, отколкото на тях

Но пътят до този момент явно бележи сложното съчетание на геополитически предположения, прогнози за енергийния пазар и пресичащи се стратегически приоритети. Висши служители на Тръмп признали пред законодателите в Конгреса по време на класифицирани брифинги, че не са планирали възможността Иран да затвори пролива в отговор на ударите.

Причината, според множество източници, е, че служителите на администрацията са смятали, че затварянето на протока ще навреди повече на Иран, отколкото на САЩ – мнение, подкрепено от празните заплахи на Техеран да предприеме действия в пролива след ударите на САЩ по иранските ядрени съоръжения миналото лято.

Още: Иран порази финансовото сърце на Дубай (ВИДЕО)

Белият дом, от своя страна, не видя проблем, а даже похвали плановете на администрацията в изявление на 12 март. „Чрез подробен процес на планиране цялата администрация е и беше подготвена за всякакви потенциални действия на терористичния ирански режим“, заяви говорителката Анна Кели. „Президентът Тръмп ясно заяви, че всякакви прекъсвания в енергоснабдяването са временни и в дългосрочен план ще донесат огромни ползи за нашата страна и световната икономика“.

Снимка: iStock

Самият Тръмп написа в Truth Social тази сутрин: "Ние напълно унищожаваме терористичния режим на Иран - военно, икономически и по други начини, но ако четете провалящия се вестник „Ню Йорк Таймс“, бихте погрешно помислили, че не печелим. Военноморските сили на Иран са унищожени, въздушните им сили вече не съществуват, ракетите, дроновете и всичко останало са унищожени, а лидерите им са изтрити от лицето на земята. Разполагаме с несравнима огнева мощ, неограничени боеприпаси и много време – гледайте какво ще се случи днес с тези луди копелета. Те убиват невинни хора по целия свят от 47 години, а сега аз, като 47-ми президент на Съединените американски щати, ги убивам. Каква голяма чест е да го направя! Благодаря ви за вниманието към този въпрос".

Още: Великобритания вижда "дългата ръка" на Путин зад тактиките на Иран

Борба за власт в Белия дом влияе на Тръмп

Агенция Reutuers също подкрепя тезата на CNN. Тя излезе с материал, в който посочва, че борбата за власт в Белия дом определя променящите се послания на Тръмп относно войната с Иран. Някои съветници предупреждават, че покачването на цените на петрола и газа може да навреди на обществената подкрепа, и призовават за бързо и ограничено прекратяване на конфликта.

От другата страна са "ястребите", които настояват за продължаване на военния натиск върху Иран. Тръмп редува твърденията за победа с изявления, че борбата трябва да продължи.

Още: Тръмп въвлече САЩ във война, която не може да спечели

На този фон Financial Times пише, че от началото на войната с Иран САЩ са изразходвали запаси от ключови боеприпаси, натрупани през годините, включително скъпите ракети „Томахоук“. Бързото изчерпване поражда опасения относно военните запаси, високите разходи за войната и способността за попълване на оръжията. Пентагонът планира да поиска до 50 милиарда долара допълнително финансиране, което може да предизвика сериозна политическа борба в Конгреса, гласи информацията.

The U.S. has used years’ worth of key munitions, including expensive Tomahawk missiles, since the start of the Iran War.



The rapid depletion is raising concerns about military stockpiles, high war costs, and the ability to replenish weapons.



The Pentagon plans to request up to… pic.twitter.com/RrDKTBpkxG — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

От Белия дом явно не се притесняват - в официалния си акаунт в X от администрацията публикуваха видеоклип, който показва ударите по военни обекти в Ислямската република, съчетани с кадри от видеоигри. Описанието гласи: "Непобедени".

Още: САТЕЛИТНИ СНИМКИ показват щетите във военни бази на САЩ и Запада, нанесени от ирански ракети и дронове