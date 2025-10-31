ООН към САЩ: Прекратете извънсъдебните убийства

Организацията на обединените нации (ООН) призова САЩ да прекратят ударите срещу кораби в Карибско море и източната част на Тихия океан, за които се предполага, че превозват наркотрафиканти, и да предотвратят “извънсъдебните убийства“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Тези атаки – и нарастващите човешки жертви, които те причиняват – са неприемливи. САЩ трябва да прекратят такива атаки и да предприемат всички необходими мерки, за да предотвратят извънсъдебното убиване на хора на борда на тези кораби, независимо от предполагаемите престъпни деяния, в които са обвинени“, заяви върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк.

Припомняме, че американските сили са убили най-малко 14 души при удари по четири предполагаеми лодки с наркотици в Тихия океан, както бе съобщено преди 3 дни от военното министерство на страната.

Най-малко 51 души са били убити при ударите, което доведе до ескалация на напрежението между САЩ и правителствата на Колумбия и Венецуела.

