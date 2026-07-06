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Защитена от куршуми, дронове и ракети: Тръмп се похвали с новата бална зала в Белия дом

06 юли 2026, 23:25 часа 364 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Защитена от куршуми, дронове и ракети: Тръмп се похвали с новата бална зала в Белия дом

Новата бална зала в Белия дом ще може да издържи практически всякаква форма на атака, като същевременно ще запази естетичния си вид, заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от ДПА. "Стъклени прозорци с такава дебелина, че ще могат да издържат на всякакъв вид атака – изстрел от пушка, дрон [...] нищо не може да ги пробие", каза той.

"Тя е бронирана срещу куршуми, дронове, в много случаи и срещу ракети, и в същото време е красива", добави Тръмп, като посочи, че конструкцията от стомана и стъкло ще разполага и с площадка за кацане и зареждане на дронове на покрива, което ще допринесе за сигурността.

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В изказване по време на събитие в Белия дом Тръмп описа новата бална зала, която беше обект на критики заради размерите си и начина, по който проектът беше прокаран без консултации, като важна инвестиция в националната сигурност.

Строителството е в ход от миналата есен на мястото на бившото Източно крило на Белия дом. Очаква се новата бална зала да побира значително по-големи държавни банкети в сравнение със съществуващите помещения.

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Проектът стана обект на критики и заради разходите, процеса на издаване на разрешителни и събарянето на части от историческия комплекс на Белия дом, като беше предмет на няколко съдебни дела.

Коментирайки съдебните дела, Тръмп каза: "Завеждат дело срещу теб, защото смятат, че балната зала е твърде голяма, или че е твърде малка. Особено ако името ти е Тръмп, завеждат дело срещу теб".

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Доналд Тръмп Белия дом бална зала
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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