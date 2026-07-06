"Сметки без кръчмар": Икономист с коментар за идеята на Радев със Зеленски да строят АЕЦ "Белене" в европари

Шансът проектът АЕЦ „Белене“ да се реализира наистина съществува, ако бъде прехвърлен в частния сектор - там, където му е мястото. Но частни инвеститори не се канят. От тях не можете да откраднете пари. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV икономистът Никола Янков. Той коментира намерението на премиера Румен Радев проектът АЕЦ „Белене“ да бъде подновен и то с пари от Европейския съюз и Украйна.

„От техническа гледна точка тази идея изглежда реалистична и изгодна. Само че аз бих казал, че парите не биха дошли от Украйна. Тя няма пари. Получава ги от Европейския съюз. Може някой ден отново да има средства и да ги върне, но към момента това не е факт“, каза енергийният експерт и бивш министър на енергетиката Явор Куюмджиев. Същевременно Радев обясни, че Зеленски отново му е предложил да закупи реакторите от АЕЦ „Белене“.

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Куюмджиев припомни, че и преди три години Украйна ги е искала. „Водиха се дълги преговори, които накрая завършиха безславно по публично неизвестни причини. Дали защото нямат пари, дали защото се случи нещо друго - не знаем. Но факт е, че в момента Украйна няма пари, освен европейските заеми, които всички ние предоставяме в подкрепа на справедливите ѝ усилия да изгони натрапниците. По този въпрос нямаме спор, но пари нямат“.

„Предполагам Радев има предвид използването на украински специалисти. В Украйна наистина има уникален капацитет от ядрени енергетици, физици и други специалисти, защото страната разполага с 14 ядрени реактора. Вярно е, че 6 от тях са окупирани от руснаците, но останалите 8 реактора се поддържат, модернизират и управляват от украински специалисти“, посочи той.

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Куюмджиев обясни, че Украйна още преди години е приела закон, забраняващ закупуването на каквито и да било стоки, произведени в Русия. „Поради тази причина страната разви наистина огромен капацитет за поддръжка, строителство и експлоатация на ядрени централи. Вероятно това има предвид премиерът“, добави той.

Янков сподели, че не може да каже дали проектът е реалистичен и изгоден, но самото финансиране понякога също отнема години. „Освен това всичко останало трябва да е наред, за да се стигне до парите“. „Тук говорим за две държави, които нямат средства. Едната е Украйна - по обясними причини. Другата е България. И тя няма пари, както разбрахме наскоро от финансовия министър. Също по обясними причини - защото ги изпука през последните 5 години с дефицити и заеми“, посочи той.

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Според него двама души, които нямат пари, се договарят, без кръчмаря - в случая Европейската комисия, която се надяваме да плати сметката. „Но това няма да се случи, защото не става дума за семки и бонбонки, нито за 5 лева. Говорим за сума между 8 и 15 милиарда евро или долара, в зависимост от това какъв ще бъде проектът. В крайна сметка шансът този проект да се реализира наистина съществува, ако бъде прехвърлен в частния сектор - там, където му е мястото“.

„Вместо премиерът да кани Европейската комисия да инвестира, тоест на практика да подари пари на България, което няма да се случи, защото няма причина да стане, той може да покани частни инвеститори да направят същото. Но не го прави. Жалко“, сподели Янков.

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По думите му големият проблем с частните инвестиции в публичната инфраструктура, включително в енергетиката в България, е липсата на възможност за корупция. „Тоест не можете да откраднете парите на частния инвеститор“.

„От Европейската комисия може да се краде. Това сме го виждали. Получава се успешно в държави като България. Държавните пари също се крадат много успешно чрез различни схеми с държавни предприятия и обществени поръчки. Нищо не спира нашите хора“, смята той.

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Но по думите му, когато има частен инвеститор, който контролира процеса, няма как да откраднете от него. „Затова нямаме магистрали. Затова нямаме и други големи публични инфраструктурни проекти. Защото „частните инвеститори, които могат да ги построят, няма как да върнат корупционни пари, нито да се правят схеми с обществените поръчки за строителство и ремонти“. „Ако говорим за икономическия смисъл и за шанса този проект да се случи - а той, между другото, може да има икономически смисъл, начинът е чрез частни инвестиции“, посочи Янков.