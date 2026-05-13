"Тъпак" и "глупак": Тръмп с епитети към репортери за въпроси за балната си зала и Иран (ВИДЕО)

13 май 2026, 9:25 часа
"Удвоих размера ѝ, тъпако. Не си умен човек" - това буквално казва американският президент Доналд Тръмп на журналист, който констатира, че цената на балната зала на милиардера в Белия дом се е удвоила. Тръмп реагира така, защото точно преди констатацията на репортера каза следното: "Имаме бална зала, която е с финансиране над бюджета. Ще я строим точно тук. Удвоих размера ѝ, защото очевидно имаме нужда от това". Президентът на САЩ увери и, че "сега сме в рамките на бюджета, под рамките на бюджета и напред с графика" - ОЩЕ: Съдебен обрат: Зелена светлина за балната зала на Тръмп

Държанието на Тръмп продължи в същата посока и при въпрос дали политиките му изобщо работят, след като в САЩ инфлацията е на най-високото си ниво от 3 години насам. От май 2023 година тя не е била на сегашното ниво – 3,8%. Само че Тръмп въобще не вижда публично нещата като проблем: "Моите политики работят невероятно. Ако се върнете малко преди войната, инфлацията беше 1,7%. Сега – имате избор - да позволите на тези лунатици да имат ядрено оръжие. Ако го направите, значи сте глупав човек и вие сте такъв, аз ви познавам много добре. Всеки, които иска те (иранците) да имат ядрено оръжие, е глупак" - ОЩЕ: Инфлацията в САЩ се ускори рязко

