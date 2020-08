Ирини Зикидис: Политическият елит на България проспа важни процеси в Турция

През август 1071 селджукските турци разгромяват Византийската империя в битката край Манцикерт. Това поражение бележи началото на упадъка на Византия, завършил след години с падането на Константинопол и възхода на Османската империя.

нашата невежа политическа пасмина и прислужващата й общественост, твори глупост след глупост.

Политиката на Турция "Zero problems with the neighbours" е мъртва.

едрите грантове от НПО-та вдъхновиха немалък брой експерти да се упражняват с болезнената, не чак толкова далечна история на изстрадала България.

Преди броени дниТова не е кой знае каква новост, защото тази карта започна да се появява периодично последните 10 години в турски учебници или официални изяви, пише Ирини Зикидис в социалната мрежа фейсбук.Не знам колко от вас си дават сметка какво представлява Турция на Ердоган, която днес реално е пред война с Гърция. Само знам, че аз вече 10 години крещя едно и също, докатоЩе ме извинявате, ама ще се самоцитирам:ТУРЦИЯ НА ЕРДОГАН За последните години, Е, като предяви претенции за политическо и икономическо влияние върху същите територии, върху които някога е властвала империята. „Ердоган е умен, безкрайно гъвкав политик, който може да влезе във всякакви временни съюзи, докато методично и безмилостно постига целите си.под аплодисментите на депутати и журналисти, в които има следните забележителни цитати “Мюсюлманските малцинства са фундамента на политическото влияние на Турция на Балканите. Турция трябва непрекъснато да се стреми към получаването на гаранции, които ще й предоставят правото на намеса по въпросите на мюсюлманските малцинства на Балканите”. Прелестно. И единственият човек, който вдигна вой до бога бях аз, докато охранените журналистки пишеха, че са ‘спокойни с надежден и стабилен съсед като Ердоган’. От своя страна, щА сега хубаво разгледайте картата, добавя тя и я прилага.