Украинците не са готови да жертват територии в името на мира, сочи национално допитване

"За 82% от анкетираните не са приемливи никакви териториални отстъпки. Само 10% смятат, че за постигане на мир и запазване на независимостта някои от териториите могат да бъдат изоставени", се казва в заключението от допитването.

Социолозите отбелязват, че украинците в огромното си мнозинство са против всякакви териториални отстъпки и това важи за всички региони на Украйна. Дори в източната част, където се водят интензивни боеве, 68% от анкетираните са против отстъпките и само 19% са готови на такива. В южна Украйна 83% са твърдо против отстъпките и едва 9% ги одобряват.

Дори сред анкетираните, които живеят на окупираните от руснаците територии и където според украинските власти са се появили колаборационисти на новата власт, 77% от хората остават против всякакви териториални отстъпки спрямо 18%, които се обявяват "за".

ВИЖТЕ по-долу и острата реакция на Михайло Подоляк днес на призивите да се направят отстъпки пред Русия, за да потръгне отново бизнесът с нея.

В допитването, извършено по телефона, са участвали 2000 респонденти на възраст 18 и повече години, живеещи във всички региони на Украйна (с изключение на Автономна република Крим).

От Киевския международен институт по социология коментират и появилите се в последно време мнения на Запад, че за постигането на мир е допустимо да се прибегне до териториални отстъпки в полза на Русия. По-специално социолозите цитират наскоро публикуваната в New York Times редакционна статия, в която прозира призив за „териториални отстъпки“ от страна на Украйна. Според авторите на проучването това показва дълбокото неразбиране на реалностите в Украйна.

Същевременно днес Михайло Подоляк, съветникът на президента Володимир Зеленски, разкритикува в Twitter някои от участниците в Световния икономически форум в Давос заради коментарите им в кулоарите, че "трябва да спре огъня, да се постигне споразумение с Русия и да се върнем към бизнеса с Русия".

Подоляк подчерта, че „Украйна не търгува със суверенитета си, за да може някой да си напълни портфейла“.

