Мистериозната серия от смъртни случаи на руски олигарси - самоубийства или нещо повече?

Суботин, който беше член на „Търговска къща „Лукойл“ ООД, бе намерен мъртъв в мазето на къща в град Митищи (Московска област). Предполага се, че причината за кончината му е инфаркт, съобщи ТАСС. Имотът, където е открито тялото му, е на Алексей Пиндюрин, наричан „шаманът Магуа“.

Целият случай е повече от интересен – бившият мениджър от „Лукойл“ посещавал редовно Пиндюрин и съпругата му, които предлагали странни методи на лечение с екзотични животни, включително отровни жаби, и с призоваване на духове. Твърди се, че Суботин отишъл да търси помощ за махмурлук, според starhit.ru. Бизнесменът обаче се почувствал зле и след прием на медикаменти починал в мазето.

Александър Суботин е брат на Валери Суботин - бивш вицепрезидент по петролните доставки и продажбите на "Лукойл".

Тези странни обстоятелства са само част от мистериозната смъртна серия. На 19 април, в каталунския град Лорет де Мар, испанската полиция получава обаждане от Фьодор Протосеня – син на руския олигарх Сергей Протосеня, който притежава луксозна вила в района. Фьодор съобщава, че часове наред опитвал да се свърже с майка си от Франция, но никой не вдигал телефона. Когато полицаите пристигат на адреса, попадат на мъртвите тела на родителите и сестрата на младия мъж.

Първоначално полицията заключава, че баща му – милионерът Сергей Протосеня – е намушкал жените с нож, след което се е обесил в градината на вилата. Не след дълго обаче се появяват редица съмнения около случилото се. „Не знам какво е станало, но зная, че баща ми не ги е наранил“, казва Фьодор.

Само ден по-рано московската полиция прави ужасяващо откритие. Друг руски милионер – Владислав Аваев, съпругата му и 13-годишната им дъщеря са намерени мъртви в луксозния им апартамент. ТАСС съобщава, че Аваев е държал пистолет в ръката си. Властите смятат, че той е застрелял семейството си, преди да отнеме собствения си живот.

Инцидентите се случват в рамките на 24 часа, а предполагаемият ход на събитията е поразително сходен. Нещо повече - и Протосеня, и Аваев са олигарси от най-високите етажи на руската петролна и газова промишленост. В даден момент първият беше зам.-председател на компанията за природен газ "Новатек", а вторият - вицепрезидент на "Газпромбанк". От „Новатек“ веднага поставят под въпрос теорията за смъртта на 55-годишния Протосеня.

В края на януари, месец преди нахлуването на Русия в Украйна, мъртъв е открит и Леонид Шулман. Твърди се, че 60-годишният високопоставен мениджър в „Газпром“ е извършил самоубийство. До тялото му е открита бележка, но посланието в нея е твърде странно. Според „Газета“ там пише, че Шулман отнел живота си, за да не е в тежест на семейството си след инцидент, заради който остава с тежка травма на крака. Мнозина обаче отбелязват, че милионерът е можел да си осигури скъпо лечение без никакви проблеми.

На 25 февруари – ден след началото на войната – следва нов смъртен случай. Той е на Александър Тюляков, друг бивш мениджър в енергийния гигант „Газпром“, който в даден момент беше и изпълнителен директор. Тюляков е открит обесен в къщата си в Санкт Петербург. И край неговото тяло е оставена бележка, за която няма подробности. „Газета“ пише, че по тялото на 61-годишния бизнесмен личали следи от побой.

Само три дни по-късно умира и роденият в Украйна газов и петролен магнат Михаил Уотфорд. Открит е обесен в гаража в имението си в Съри, южна Англия. Той е руски гражданин (на 66 г.), който трупа богатството си в бизнеса след разпадането на СССР, а в началото на века се мести във Великобритания със семейството си. Полицията твърди, че Уотфорд се е самоубил, засега не са открити никакви подозрителни обстоятелства.

