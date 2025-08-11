"Поздрав към майките на абсолютно всички в ЦСКА, от които зависи този резил"

Кризата в ЦСКА за пореден път вбеси известния привърженик на отбора и поп икона Здравко Желязков от дует "Ритон". Както е известно, "армейците" за поредна година се забавиха със селекцията, което предизвика катастрофален старт на сезона и последвалата раздяла със спортния директор Пауло Нога. Тимът, воден от Душан Керкез, записа едва три точки в първите четири кръга, което повдига сериозни въпросителни около бъдещето на босненския специалист.

Здравко от "Ритон" избухна срещу играчи, треньори и шефове на ЦСКА

Желязков даде интервю пред "Мач Телеграф", в което отправи тежки критики по адрес на футболисти и шефове на ЦСКА. Той е на мнение, че някои от тях целенасочено се опитват да превърнат клуба в посредствен. Естрадната легенда е на категоричен, че Душан Керкез и изпълнителният директор Радослав Златков нямат място при "армейците".

"Не мога да си обясня какво правят в този клуб някои хора. Начело с телефониста Златков! Той от футбол разбира, колкото жена му от ММА битки. Откъде го докараха, не мога да си го обясня. Изгониха португалеца Нога, който все пак се води футболен човек и специалист, а този Златков, свързан с телекомуникациите, чий го дири във футболен клуб като директор?! Ние сме за резил! Всеки един футболист на Черно море преодоляваше по четири или пет наши футболисти", започна Здравко.

"Не може да носи и куфарите на Томаш"

"Турицов ми идва да взема пушката и да го гръмна. Не знам това недоразумение, докога ще го търпят в ЦСКА. В последните години голямата трагедия на този клуб е Турицов! Защо не се дава шанс на Теодор Иванов?! Не мога да си го обясня. Да излезе треньорът и да обясни. Та той не може да носи куфарите на Томаш! Откъде го изровиха този Керкез?! Той дойде от Ботев Пд и там постигна добри резултати, но няма визитка! Като му гледам състава, той е пълен аутсайдер! Поздравявам всички от долу до горе в ЦСКА!

Другарски поздрав към майките на абсолютно всички от първия до последния в ЦСКА, от които зависи този резил! Късат нервите на милионите феновете, които ги боли за този клуб! Имам чувството, че целенасочено се опитват този отбор да се превърне в посредствен и да го заличат. Може би искат да останат два тима в България – Лудогорец и Левски. Нямам друго обяснение. Бесен съм и ме боли! Феновете не го заслужаваме това нещо!", заяви Желязков пред "Мач Телеграф".

