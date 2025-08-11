"Продължаваме промяната" сигнализира ЕК за избора на антикорупционната комисия

"Продължаваме промяната" (ПП) сезира Европейската комисия заради сериозни нарушения в процедурата за избор на ръководство на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). В писмо до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и до еврокомисаря по правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт формацията предупреждава, че процесът за подбор не гарантира политически неутрален и независим орган.

Кратки срокове и съмнения в независимостта

От ПП посочват, че процедурата се развива в "изключително съкратени срокове", които не позволяват достатъчно време за номинации и обществен контрол. Специално внимание е насочено към състава на Номинационната комисия, която има решаваща роля в предварителния подбор на кандидатите. Още: Кандидатите за КПК: Трима от четирима продължават напред

В становище на депутати от ПП-ДБ се подчертава, че двама членове на комисията – Силвия Къдрева и Венера Милова – не отговарят на изискванията за независимост по чл. 3 от Правилата на Номинационната комисия.

Къдрева е работила в преки професионални отношения с двама кандидати за КПК до преди два месеца, което поставя под съмнение нейната безпристрастност.

Милова е заемала ръководни постове в институции, управлявани от ГЕРБ, което показва силна политическа обвързаност.

В документа се настоява двамата да бъдат незабавно заменени, а работата на комисията да бъде спряна до назначаването на нови независими членове. Още: ПП-ДБ с разкрития за конфликт на интереси в комисията за избор на КПК

Спорен избор от Висшия адвокатски съвет

Второ становище на ПП-ДБ обръща внимание на процедурни нарушения при назначаването на Нина Седефова от Висшия адвокатски съвет. Според официалния протокол от 23 юли 2025 г. решението е взето на извънредно заседание в нарушение на чл. 120 от Закона за адвокатурата – без 14-дневно писмено предизвестие и без необходимия кворум. Още: Закриваме нещо, което ни прикрива?!: КОНПИ в суперпродукция за милиони

Медийни публикации свързват Седефова с политически обвързани лица, включително твърдения, че синът ѝ е адвокат на депутат от "ДПС-Ново начало" по дело тип SLAPP срещу разследващи журналисти. ПП-ДБ призовава парламентът да изиска официални разяснения от ВАдвС и Седефова преди тя да продължи работата си в комисията.