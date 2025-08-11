Войната в Украйна:

"Продължаваме промяната" сигнализира ЕК за избора на антикорупционната комисия

11 август 2025, 17:11 часа 148 прочитания 0 коментара
"Продължаваме промяната" сигнализира ЕК за избора на антикорупционната комисия

"Продължаваме промяната" (ПП) сезира Европейската комисия заради сериозни нарушения в процедурата за избор на ръководство на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). В писмо до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и до еврокомисаря по правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт формацията предупреждава, че процесът за подбор не гарантира политически неутрален и независим орган.

Кратки срокове и съмнения в независимостта

От ПП посочват, че процедурата се развива в "изключително съкратени срокове", които не позволяват достатъчно време за номинации и обществен контрол. Специално внимание е насочено към състава на Номинационната комисия, която има решаваща роля в предварителния подбор на кандидатите. Още: Кандидатите за КПК: Трима от четирима продължават напред

В становище на депутати от ПП-ДБ се подчертава, че двама членове на комисията – Силвия Къдрева и Венера Милова – не отговарят на изискванията за независимост по чл. 3 от Правилата на Номинационната комисия.

Къдрева е работила в преки професионални отношения с двама кандидати за КПК до преди два месеца, което поставя под съмнение нейната безпристрастност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Милова е заемала ръководни постове в институции, управлявани от ГЕРБ, което показва силна политическа обвързаност.

В документа се настоява двамата да бъдат незабавно заменени, а работата на комисията да бъде спряна до назначаването на нови независими членове. Още: ПП-ДБ с разкрития за конфликт на интереси в комисията за избор на КПК

Спорен избор от Висшия адвокатски съвет

Второ становище на ПП-ДБ обръща внимание на процедурни нарушения при назначаването на Нина Седефова от Висшия адвокатски съвет. Според официалния протокол от 23 юли 2025 г. решението е взето на извънредно заседание в нарушение на чл. 120 от Закона за адвокатурата – без 14-дневно писмено предизвестие и без необходимия кворум. Още: Закриваме нещо, което ни прикрива?!: КОНПИ в суперпродукция за милиони

Медийни публикации свързват Седефова с политически обвързани лица, включително твърдения, че синът ѝ е адвокат на депутат от "ДПС-Ново начало" по дело тип SLAPP срещу разследващи журналисти. ПП-ДБ призовава парламентът да изиска официални разяснения от ВАдвС и Седефова преди тя да продължи работата си в комисията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Комисия за противодействие на корупцията Продължаваме промяната КПК
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес