11 август 2025, 17:45 часа 175 прочитания 0 коментара
За 2 дни: 13 сигнала за пожари в Русе

През последните две денонощия екипите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) в Русе са реагирали на 13 сигнала. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Между 2:36 и 3:00 часа тази нощ два противопожарни екипа са посетили адрес в село Пиргово, след сигнал за излизащ дим от агроаптека. На местопроизшествието са установени да горят кашони със семена, които са се намирали в близост до дефектирал електрически разклонител. При инцидента не са пострадали хора.  

За последното денонощие дежурните екипи са гасили и пожари на сухи треви и храсти – в близост до къщи в една от махалите на село Бъзовец и на разклона за хижа „Приста“ на булевард „България“ в Русе, предаде БТА.

В съботния ден пожарите са били без материални щети – сухи треви и храсти на главния път Русе – Велико Търново в района на гара Бяла, в гробищния парк на село Дряновец, в селата Обретеник и Баниска и на отпадъци в метален контейнер на улица „Търговска“ 22 в Русе. Подобен случай има регистриран и във вилна зона „Сухия Кладенец“ край Русе, където имаше пожар и в края на юли.

Елена Страхилова
