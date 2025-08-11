Софийската митрополия обвини кмета на квартал "Изгрев" в натиск за строежа на храм

Софийската митрополия, оглавявана от патриарх Даниил, и кметът на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев влязоха в публичен конфликт заради забавянето на строителството на нов православен храм, който ще обслужва кварталите "Изгрев", "Изток" и "Дианабад". Напрежението започна след публикация на Георгиев във Facebook, в която той обвини митрополията, че от месеци не превежда на църковното настоятелство отпуснатите от Столична община 1,5 млн. лв. за довършването на храма "Св. Пимен Зографски".

По думите му сумата е преведена на митрополията още в края на април, но до момента не е достигнала до настоятелството. "Летните месеци, подходящи за строителство, бързо отлетяха и вместо вече да сме на финалната права, ние тъпчем на едно място", посочи той, подчертавайки, че волята на дарителя трябва да се изпълнява бързо.

В отговор Софийската митрополия заяви, че забавянето е продиктувано от съмнения в наложена от кмета фирма изпълнител – "Дока строй" ЕООД, регистрирана през 2019 г. с капитал от 100 лв. и без деклариран строителен опит до 2025 г., когато е получила поръчки единствено от район "Изгрев". Духовенството настоя за прозрачна процедура и изрази съмнения в капацитета на компанията да изпълни сложен проект като изграждането на храма.

Митрополията изброи реализираните от фирмата досега обекти – пристройка към ДГ "Радецки", надстрояване на ДГ "Радост", ремонт на покрив на ДГ "Брезичка" и реконструкция на детски площадки, всички в район "Изгрев", и постави въпроса дали кметът не лобира за компанията.

Новата реакция на кмета

Преди минути Делян Георгиев публикува нова позиция, в която определи реакцията на митрополията като "изумителна" и настоя, че е воден единствено от желанието храмът да бъде завършен в най-кратки срокове. Той припомни, че строителството е започнало "от гола поляна" по време на двата му мандата, като е осигурил дарения за над 1,4 млн. лв.

Георгиев уточни, че през 2024 г. е внесъл доклада за финансиране на храма, подкрепен единодушно от общинските съветници. По думите му, църковното настоятелство е събрало три оферти за довършване на обекта, като "Дока строй" е дала най-ниска цена и най-добри срокове. "Става дума само за офертни предложения, подлежащи на одобрение, а не за договори или плащания", подчерта кметът.

Той категорично отхвърли обвиненията за натиск и заяви, че от месеци настоява за бързо превеждане на средствата, за да не се губи време и подходящи метеорологични условия. "Вярвам, че каузата ни със Светата Митрополия е обща... Разчитам, че ще продължим работата по храма в дух на разбирателство и експедитивност", посочи Георгиев, уверявайки, че общината ще продължи да помага за реализацията на проекта.