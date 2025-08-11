Войната в Украйна:

Ръстът на минималната заплата в Румъния е впечатляващ

11 август 2025, 17:58 часа 203 прочитания 0 коментара
Нивото на минималната заплата поставя Румъния в групата на страните с ниски доходи, но еволюцията на страната през последните години е доста впечатляваща. С минимална заплата от 797 евро, Румъния доминира в Източна Европа и изпреварва Унгария на Виктор Орбан (727 евро) или България (551 евро). В момента Румъния се конкурира със страни от Централна Европа като Чехия, Словакия или Латвия, съобщават местните издания „mediafax.ro“, „Antena3“, „capital.ro” и „stiripesurse.ro“.

Най-ниската заплата е в България

През юли 2025 г. месечната минимална работна заплата преди удръжки в ЕС е варирала от 551 евро в България до 2704 евро в Люксембург, според последни данни на Евростат.

Сред държавите членки на ЕС Италия, Дания, Швеция, Австрия и Финландия не са определили национална минимална работна заплата.

България се намира в последната категория от европейски държави с много ниски заплати, която е съставена главно от страни кандидатки за ЕС. Групата включва Северна Македония (584 евро), Турция (558 евро), България (551 евро), Албания (408 евро), Молдова (285 евро) и Украйна (164 евро).

