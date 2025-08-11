Нов мегатрансфер на хоризонта! Ман Сити се прицели в една от суперзвездите на Реал Мадрид

Английският гранд Манчестър Сити проявява интерес към една от суперзвездите на Реал Мадрид! "Небесносините" обмислят да привлекат нападателя Родриго Гоеш, съобщава авторитетният спортен журналист Фабрицио Романо. Според информациите, англичаните са се насочили към Родриго заради последните събития около клуба на трансферния пазар и опасността да останат без достатъчно широчина в нападение.

Манчестър Сити иска Родриго от Реал Мадрид

Ман Сити се раздели с най-скъпата придобивка в историята си, след като Джак Грийлиш премина в Евертън. Освен това тимът може да се раздели и с футболистите Джеймс Макатий и Савиньо, който е желан от Тотнъм. Така ръководството на Манчестър Сити е било принудено да започне да се оглежда за потенциално ново попълнение в атака, като Родриго изглежда като мечтана цел, особено за Гуардиола, който харесва много стила на бразилеца.

"Кралете" търсят 100 милиона евро за бразилеца

От Реал Мадрид са готови да пуснат играча да си тръгне, като ще търсят за него сума от порядъка на 100 милиона евро. Само преди няколко дни се появиха информации, че Реал Мадрид е готов да размени Родриго за футболист на Арсенал. Трябва да се припомни, че още в края на миналия сезон се заговори за напрежение в лагера на "белите", тъй като Родриго не е доволен от статута си в отбора. Тогава дори имаше слухове, че Родриго може да премине в Ливърпул.

Сред последните спекулации около Родриго бе и това, че Кристиано Роналдо лобира за него да бъде привлечен в Ал Насър. Саудитският отбор обаче е близо до подпис с Кингсли Коман от Байерн Мюнхен и изглежда малко вероятно да се пробва и за Родриго.