Медузи спряха работата на най-голямата АЕЦ в Западна Европа

Най-голямата атомна електроцентрала в Западна Европа АЕЦ "Гравелин" в Северна Франция спря напълно работа днес поради "засилено и непредвидимо присъствие на медузи" във водните помпени станции, използвани за охлаждане на реакторите. Това съобщи държавната френска енергийна корпорация EDF, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Четири блока на тази АЕЦ спряха по тази причина, а други два не работят заради ремонт.

Безопасна ли е централата?

Първоначално снощи автоматично са преустановили дейност Втори, Трети и Четвърти реактор. Тези автоматични спирания "не са оказали влияние върху безопасността на инсталациите, сигурността на персонала или околната среда", уточнява френската енергийна компания. По същите причини тази сутрин и Шести блок на електроцентралата е преустановил дейност, допълва изданието "Фигаро".

В момента АЕЦ "Гравелин" временно е напълно спряла, тъй като в другите два реактора на централата – Първи и Пети, в момента се извършва планов ремонт.

"Екипите на централата са мобилизирани и в момента извършват необходимата диагностика и интервенции за безопасно рестартиране на производствените блокове", обяви EDF.

АЕЦ "Гравелин", разположена в департамента Нор на брега на Северно море, е най-голямата атомна електроцентрала в Западна Европа по брой реактори и производствен капацитет (шест реактора с вода под налягане, всеки от 900 мегавата).

