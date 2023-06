Най-добрите специални части в света (ВИДЕО)

Членовете на тези военни части преминават през суров процес на обучение, като само малък процент от най-издържливите достигат финала и стават "супер войници". Ето някои от най-впечатляващите специални части по света, които Easyvoyage представя:

Създадена през 1950 г., Специалната въздушна служба (SAS) на британската армия е отличителна част, която е специализирана в различни операции, включително борба с тероризма, спасяване на заложници и тайно разузнаване. Процесът на подбор е силно конкурентен, като успеваемостта някой да стане член е само 15% до 20%. Обикновено от 200 кандидати по-малко от 30 души са избрани да преминат обучение, за да станат част от САС.

Shayetet 13 е високо уважавана единица в израелския флот и играе решаваща роля като основна разузнавателна сила за израелските отбранителни сили. Основните ѝ компетенции включват провеждане на операции море-суша, извършване на саботажни мисии, морско разузнаване, реагиране на терористични заплахи и извършване на спасяване на заложници в морска среда. Амбициозните членове на Shayetet 13 се ангажират да служат 3,5 г., което е с 1,5 г. повече от задължителния наборен период.

Shayetet Matkal е специалната разузнавателна част на Генералния щаб на израелските сили за отбрана. Основният фокус на звеното е върху дълбокото разузнаване и събирането на полеви разузнавателни данни, но също така се занимава с борба с тероризма и спасяване на заложници. Shayetet Matkal е моделиран по образец на британския SAS и използва мотото "Който се осмелява, печели".

Joint Task Force 2 (JTF2) е водеща част за специални операции в канадските въоръжени сили, действаща в рамките на командването на канадските сили за специални операции. Известно е, че си сътрудничи с други елитни части като американските тюлени, Delta Force и SAS. Благодарение на своите тайни операции и високо ниво на секретност, JTF2 се счита за звено за специални операции от световна класа.

Delta Force, официално известен като 1-ви оперативен отряд на специалните сили, е звено за специални операции в армията на САЩ, което е основно отговорно за борба с тероризма, спасяване на заложници и мисии за пряко действие. Те са добре обучени и опитни в специалното разузнаване. По-голямата част от членовете на Delta Force са разпределени към командването за специални операции на армията на САЩ, 75-ти рейнджърски полк и специални сили.

С отличието, че са основната сила за специални операции на ВМС на САЩ, Navy SEALs са неразделна част от военноморското командване за специална война. Тези висококвалифицирани бойци притежават опит в различни среди, включително джунгли, пустини, планини и морски условия, и често са натоварени със задачата да предприемат рискови операции, насочени към елиминиране или залавяне на важни цели, често дълбоко във вражеска територия.

Датският егерски корпус, известен още като Корпус на ловците, е звено за специални операции на датската отбрана и част от Командването за специални операции. Има дълга история, датираща от 1785 г., когато Дания е изправена пред заплахи от различни европейски сили. Днес корпусът Jaeger е отговорен за извършването на набор от специализирани операции, като разузнаване, пряко действие, борба с тероризма и спасяване на заложници.

Като специални оперативни сили на френския флот, морските командоси, известни също като Зелените барети, заемат уважавана позиция в Командването на военноморските стрелци и силите за специални операции (FORFUSCO) и са ключов компонент на френското Командване за специални операции. Тази забележителна единица води началото си от 1942 г., по време на Втората световна война, и оттогава си е спечелила страхотна репутация.

Руските сили за специални операции обхващат различни висококвалифицирани военни части. Сред тях е "Спецназ" ГРУ, която служи като основна разузнавателна служба и набира своя персонал от сухопътните сили, въздушнодесантните сили, флота, морската пехота, Националната гвардия и други елитни части.

Спецгрупа "А" или група Алфа е подразделение на руските специални сили, което е посветено на борбата с тероризма и е част от руската Федерална служба за сигурност (ФСБ). Първоначално създадено през 1974 г. в рамките на съветското КГБ, звеното се фокусира върху разширени полицейски задължения, тайни операции и паравоенни операции.

Със своето основаване през 1987 г. индийските морските командоси са елитните сили за специални операции на индийския флот. Техните многостранни способности се простират до сухопътни, морски и въздушни операции и често са призовавани да подкрепят усилията за борба с бунтовниците в морските операции, особено в Джаму и Кашмир.

Корейската партизанска пехота на ООН (UNPIK), известна още като "Белите тигри", е формирана по време на Корейската война като е част от Осма армия на САЩ и Корейската 8-ма армейска група G-3 Miscellaneous Group. Основните задачи на звеното включват провеждане на разузнавателни операции, извършване на спасителни мисии на военнопленници, извършване на саботажи и набези и водене на партизански действия на вражеска територия, предимно в Северна Корея.

Отрядът Snow Leopard Commando е полицейско тактическо звено на Китайската народна въоръжена полиция. Това звено изпълнява различни мисии като борба с тероризма, контрол на безредици, обезвреждане на бомби и борба с отвличанията.

Извън тези безспорно елитни части, като финал на представянето включваме специалните части на още две държави - Северна Корея и Еритрея. И докато севернокорейците все пак може да си причислят към определението за "специални части" - колко са добри е отделен въпрос, то за Еритрея оставяме видеокадрите да говорят сами:

#NorthKorea showed a video about the country's special forces, which, allegedly, is "one of the best in the world". pic.twitter.com/IGnfmnAnG3

Training of the legendary special forces of #Eritrea



And these terminators are one of the main allies of #Russia.



With such friends, one can really not be afraid of the collective West. pic.twitter.com/rUGOyujWvU