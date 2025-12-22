Цената на руския петрол отиде на ниво, което е директна загуба за Москва

Цените на руския петрол продължават да падат под натиска на американските санкции, които нарушиха установените експортни потоци към Индия и Китай. Цената на суровия петрол Урал, доставян от черноморското пристанище Новоросийск, падна до 34,52 долара за барел към 16 декември, което е приблизително половината от нивото от началото на годината, съобщи новинарският уебсайт RBC, позовавайки се на данни на Argus Media. В балтийското пристанище Приморск основният износен петрол на Русия се търгуваше на цена от 36,07 долара за барел.

Отстъпките за суровия петрол Urals достигнаха 23-25 ​​долара за барел в Новоросийск и 24 долара за барел в балтийските пристанища, съобщи Argus. Някои доставки на Урал, предназначени за Китай, са били продадени с отстъпки, стигащи до 35 долара за барел, съобщи Ройтерс , като по този начин цената на петрола е под 30 долара, което е най-ниската му цена от пандемията насам.

Руските петролни компании намаляват цените, за да превозват товари, които индийските рафинерии все по-често отказват, съобщава Ройтерс, цитирайки търговци. „Русия губи милиарди долари всеки месец заради петролните санкции“, каза Янис Клуге, изследовател в Германския институт за международна сигурност. „Отстъпките за руския петрол са се увеличили до 30%, а в някои случаи и до над 50% спрямо Брент.“

