Лайфстайл:

Цената на руския петрол отиде на ниво, което е директна загуба за Москва

22 декември 2025, 18:35 часа 473 прочитания 0 коментара
Цената на руския петрол отиде на ниво, което е директна загуба за Москва

Цените на руския петрол продължават да падат под натиска на американските санкции, които нарушиха установените експортни потоци към Индия и Китай. Цената на суровия петрол Урал, доставян от черноморското пристанище Новоросийск, падна до 34,52 долара за барел към 16 декември, което е приблизително половината от нивото от началото на годината, съобщи новинарският уебсайт RBC, позовавайки се на данни на Argus Media. В балтийското пристанище Приморск основният износен петрол на Русия се търгуваше на цена от 36,07 долара за барел.

Още: Систематични удари: Украйна е поразила поредна нефтена платформа на "Лукойл" в Каспийско море

Отстъпките за суровия петрол Urals достигнаха 23-25 ​​долара за барел в Новоросийск и 24 долара за барел в балтийските пристанища, съобщи Argus. Някои доставки на Урал, предназначени за Китай, са били продадени с отстъпки, стигащи до 35 долара за барел, съобщи Ройтерс , като по този начин цената на петрола е под 30 долара, което е най-ниската му цена от пандемията насам.

Още: Вече почти 600 кораба от "сенчестия флот" на Путин не могат да влизат в европейски пристанища

Руските петролни компании намаляват цените, за да превозват товари, които индийските рафинерии все по-често отказват, съобщава Ройтерс, цитирайки търговци. „Русия губи милиарди долари всеки месец заради петролните санкции“, каза Янис Клуге, изследовател в Германския институт за международна сигурност. „Отстъпките за руския петрол са се увеличили до 30%, а в някои случаи и до над 50% спрямо Брент.“

Още: Не само рафинерията в Славянск - поразихме нефтохранилище и речен кораб, хвали се Украйна (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Уралс война Украйна санкции Русия руски петрол
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес