Заради митата: Германският износ за САЩ рязко намаля

22 декември 2025, 17:24 часа 171 прочитания 0 коментара
Германският износ за САЩ е намалял рязко през първите три тримесечия на 2025 г. в резултат на "значително повишени мита“, сочи анализ, цитиран от ДПА и БТА. Германският икономически институт (IW) съобщи, че автомобилната, химическата и машиностроителната индустрия са били най-силно засегнати. Стойността на износа за САЩ е спаднала с 8 на сто в сравнение със същия период на миналата година, посочват от института.

Досега износът растеше с 5 на сто годишно

За сравнение, в периода между 2016 и 2024 г. износът отвъд Атлантика е нараствал средно с 5 на сто годишно.

Близо 70 на сто от спада на износа се дължи именно на автомобилния, химическия и машиностроителния сектор. Най-силно засегната е автомобилната индустрия, като износът на леки автомобили и автомобилни части е намалял с около 15 на сто през първите три тримесечия.

Една от основните причини за спада в машиностроителния износ са особено високите американски мита върху стоманата и алуминия, които в момента възлизат на 50 на сто.

 В химическия сектор по-ниските производствени равнища в Германия, отчасти вследствие на по-високите цени на енергията, също вероятно са допринесли за намаляването на износа, посочват от IW.

Пламен Иванов
