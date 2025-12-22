"ИТН е обсебена от други хора, с други ценности и друг морал": Чорбанов се разкайва след края на властта

"В петък, 19 декември напуснах парламентарната група на ИТН и партията. Близките ми, колегите в БАН и приятелите ми знаят, че още след сформиране на правителството заявих, че последния ден на този парламент ще бъде и последния ден в ИТН". Това написа проф. Андрей Чорбанов, след като напусна групата на "Има такъв народ" в Народното събрание и след оставката на кабинета Желязков.

"Постоянно ме питат защо не си тръгнах по-рано от ИТН? Много е просто, как се тръгва от партия, която ти си създал? Аз не съм приходящ случайник и долен тарикат, появяващ се само, когато партията участва във властта и да се докопа до някаква властова позиция. Аз съм бил в ИТН в най-трудните ни времена, когато едни хора ни спазаряваха по коридорите с какво ли не, за да останем в "демократичното" правителство, били сме и извън парламента, били сме и в явна опозиция. В нито един от тези моменти не съм се поддавал на давления отвън. Аз бях ИТН. Това е моята лоялност", добави той.

Това е шестият му мандат като народен представител. Той беше и заместник-председател на 49-ото НС

"Разбира се, всяка лоялност си има граници, никога не е безусловна. Трябваше време, за да разбера, че вече тази партия е обсебена от други хора, с други ценности и друг морал – различен от моя. Напуснаха ни 95% от професионалистите във всички области, заместени с по-неподходящи, но пък по-предани хора. Защото професионалистите са критични, а преданите – не. Дилетантството стана норма, арогантността – мярка за подражание. Трябваше ми време за да разбера, че не аз си тръгвам от ИТН, а ИТН си е тръгнала от мен. Аз просто затворих вратата", пише още проф. Андрей Чорбанов.

"Не съм се карал с никого в ИТН. Не очаквайте от мен жълтини, жлъч и агресия. Камо ли пък записи, чатове и прочее недостойни занимания с лична комуникация. Натъжен съм за всичко, което можеше да е различно, но не стана", обясни проф. Чорбанов.

