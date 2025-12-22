Колосалната сума, която Антъни Джошуа и Джейк Пол спечелиха от боксовото си зрелище

Не беше трудно да се разбере защо Джейк Пол беше толкова нетърпелив да се бие преди края на 2025 г., след като мачът му срещу Джервонта Дейвис през ноември беше отменен. Компанията на Джейк - Most Valuable Promotions (MVP), има партньорство с Netflix и този мач срещу "Танк" трябваше да бъде излъчен на живо на платформата и да бъде безплатен за всички абонати, точно както мачът му през ноември 2024 г. срещу легендата на бокса Майк Тайсън. Пол със сигурност получава огромни суми от Netflix за тези мачове, което беше причината да бъде мотивиран да намери заместник на Дейвис възможно най-скоро.

Джейк Пол печели сериозни суми от партньорството си с Netflix

Той и екипът му се спряха на Антъни Джошуа като заместник и насрочиха мача за Netflix за 19 декември. Разбира се, този мач вече мина, а Джошуа нокаутира Пол в шестия рунд, в резултат на което интернет звездата се нуждаеше от операция. Като се има предвид какво е било заложено на карта за двамата - наследството на Джошуа щеше да бъде опетнено, ако загубеше от Пол, а Пол се подлагаше на брутално физическо изпитание, беше очевидно, че ще бъдат щедро възнаградени.

През последните дни в медиите на Острова се появиха новини, че двамата ще спечелят по 92 милиона долара за този мач, което прави общо 184 млн. долара. Въпреки това, макар че нито Пол, нито Джошуа са разкрили колко точно са спечелили от този мач, повечето смятат, че тази информация за 92 милиона долара за всеки е абсурдна и че двамата не са получили толкова. Ако има човек, който вероятно има добра представа за това, колко са спечелили Джейк и Джошуа, то това е Ариел Хелуани. Той не само е един от най-добрите журналисти в света в областта на бойните спортове, но и участва в предаването на Netflix, като провежда интервюта след мача с всеки боец, включително и с двамата главни участници в събитието.

Истината за печалбата на Джошуа и Пол

Хелуани направи предаване на живо на 18 декември, в което се включиха звездите от UFC Хорхе Масвидал и Кайла Харисън. В един момент Масвидал го попита направо колко получават Пол и Джошуа. "Десетки милиони!" отговори първоначално Хелуани. Когато Масвидал го упрекна, че е прекалено неясен, Хелвани добави: "Чух, че е между 40 и 50 милиона долара за всеки от тях." Макар че тези цифри са далеч по-малко от 92 милиона долара, това все пак е много пари за шест рунда на боксовия ринг и със сигурност ще добави солидна сума към нетната стойност на Джейк Пол и Антъни Джошуа.

