Мъри след феноменалната година: Искрено вярвам, че Гьозтепе има много по-голям потенциал

Старши треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов направи равносметка на първия полусезон в турската Суперлига. Българинът говори за глобалните приоритети, които преследват, уточнявайки как още през първия сезон сам си е поставил като цел пробив до Европа. Мъри обеща същата битка и себераздаване от възпитаниците си като през този сезон. Специалистът вярва, че този отбор има много по-голям потенциал.

Мъри гледа уверено към Европа

"Разбира се, имаше и много проблеми, които трябваше да решим. Това беше стартовият състав, който можехме да извадим. Преживяхме контузии, наказани играчи и подобни ситуации. Но въпреки всички тези трудности, заслужихме победата. Затова съм наистина много щастлив. Сега е време нашите играчи да си починат малко“, коментира Стоилов успеха, който им събра 32 точки. "Жълто-червените" се нареждат на 4-ото място, на 3 от 3-ия Трабзонспор и на 7 от заемащия 2-ото място Фенербахче.

„Миналата година си поставих доста висока цел, защото това беше моята мечта. Това е една от целите, които искам да постигна в този клуб. Като фенове, играчи и клуб, всички ние вярвахме в тази мечта заедно и сега всички заедно я преследваме. Ще се борим докрай и ще видим какво ще се случи в края на сезона. Вярвам, че футболистите ще направят всичко, за да постигнат това. Нашите фенове също ни оказват невероятна подкрепа.

Ще продължим тази борба докрай с тях. Миналата година това беше цел, която не изглеждаше много реалистична, но все пак се борихме силно. Този сезон – от гледна точка на битка и себераздаване, ще бъде същото. Обещавам го на всички наши фенове. Искрено вярвам, че този отбор има много по-голям потенциал“, завърши българският специалист.

