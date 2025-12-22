Войната в Украйна:

След спор на детски рожден ден: Седем полицаи са ранени в мол във Виена

22 декември 2025, 18:50 часа 356 прочитания 0 коментара
След спор на детски рожден ден: Седем полицаи са ранени в мол във Виена

Безобиден наглед спор покрай детски рожден ден в търговския център „Милениум сити“ във виенския квартал „Бригитенау“ ескалира до такава степен, че завърши със седем ранени полицаи, предаде австрийската новинарска агенция АПА, цитирана от БТА.  Случката е започнала с кавга между две сестри на 39 и на 46 години. В спора се е намесил и съпругът на по-младата жена, който бил пиян.

Когато на място са дошли полицаи в опит да успокоят спорещите, роднините са се нахвърлили върху служителите на реда. Сигналът до полицията е подаден от охранител на търговския комплекс, който преди това е бил ударен от един от тримата участници в спора.

След като 39-годишната жена е нанесла удар в лицето на един от полицаите, тя е била задържана. Последвал е агресивен опит на мъжа да защити съпругата си, в резултат на което той също е бил арестуван. В следващия момент 46-годишната жена внезапно е атакувала полицаите и е захапала един от тях за крака, което е довело и до нейния арест.

В крайна сметка се е оказало, че седем служители на реда са получили леки наранявания, които не са попречили да продължат да изпълняват служебните си задължения. И тримата задържани, които са литовски граждани, все още се намират в ареста.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
