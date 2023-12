САЩ и Украйна с нова стратегия във войната - целта е Путин да иска справедлив мир

Стремежът към нов подход идва, след като продължилата няколко месеца контраофанзива на Украйна не успя да постигне целта си за връщане на териториите, загубени от нахлуващата руска армия. След седмици на напрегнати срещи между висши американски служители и техните украински колеги се е стигнало до този извод, пише The New York Times.

Междувременно републиканците в САЩ блокират военната подкрепа за Киев. Президентът Джо Байдън продължава да повтаря как не може Щатите да позволят на руския диктатор Владимир Путин да спечели. Американците смятат, че мир няма да има със сигурност до президентските избори в САЩ в края на 2024 г. - именно защото Путин чака победа на Доналд Тръмп.

Още: Заради Орбан: ЕС спешно търси пари за Украйна извън европейския бюджет

Руската армия, след собствения си неуспешен поход към Киев през 2022 г., започна да възстановява мощта си. Според американски служители Москва вече разполага с повече войници, боеприпаси и ракети и е увеличила предимството си в огневата мощ с флотилия от дронове, много от които са доставени от Иран.

Американски и украински военни офицери казват пред NYT, че се надяват да разработят подробностите на новата стратегия следващия месец по време на серия от военни игри, планирани да се проведат във Висбаден, Германия.

Американците настояват за консервативна стратегия, която да се съсредоточи върху задържането на територията, която Украйна има, окопаването и натрупването на запаси и сили през годината.

Още: Изненада за руснаците: Украйна с важен военен успех в битката за Авдеевка (ВИДЕО)

Украинците искат да преминат в атака - на терен или с удари на далечни разстояния - с надеждата да привлекат вниманието на света.

Залогът е огромен. Без нова стратегия и допълнително финансиране (според американски служители) Украйна може да загуби войната. Представители на администрацията на Байдън твърдят, че Путин залага на намалената американска подкрепа, като посочват изявленията на диктатора, че ако Украйна изчерпи предоставените от НАТО боеприпаси, Русия ще победи за дни.

САЩ са дали повече от 111 млрд. долара на Украйна през последните две години. Сега обаче значителен брой републиканци заявяват, че са против по-нататъшни разходи, а други настояват да видят нова стратегия, преди да гласуват за допълнителни средства. Много украински лидери не осъзнават колко несигурно е по-нататъшното финансиране на войната от страна на САЩ, твърдят американски служители.

Още: Доналд Туск: Искаме пълна мобилизация на Запада в помощ на Украйна

Тези украински генерали и висши цивилни служители имат нереалистични очаквания за това какво ще предоставят Съединените щати, гласи още информацията. Те искат например милиони артилерийски снаряди от западни запаси, които не съществуват.

Американските служители казват, че Украйна ще трябва да се бори с по-ограничен бюджет. Някои представители на американската армия искат Киев да следва стратегията "задържай и изгради" - да се съсредоточи върху задържането на територията, която има, и изграждането на способността си да произвежда оръжия през 2024 г. Съединените щати смятат, че тази стратегия ще гарантира, че Киев е в състояние да отблъсне всеки нов руски напън.

Целта е да се създаде достатъчно надеждна заплаха, за да може Русия да обмисли започването на смислени преговори в края на следващата година или през 2025 г.

Още: Зеленски в САЩ: Украйна е необходима на Русия само като плацдарм (СНИМКИ)

Точно това каза по-рано през декември главният помощник на съветника по националната сигурност на САЩ Джон Файнър. "Искаме до края на 2024 г. Русия да бъде изправена пред решение - или трябва да седне на масата за преговори при приемливи за Украйна условия, което означава суверенитет и териториална цялост за цяла Украйна, или ще се изправи пред по-силна Украйна, която е подкрепена от отбранително-промишлената база на САЩ и Европа. За Русия това ще бъде труден стратегически избор", заяви той по време на форум за сигурност в Аспен.

Chief Assistant to the US National Security Advisor Jon Feiner on the White House's strategy for the war in Ukraine for 2024.



"We want Russia to be faced with a decision by the end of 2024: either they have to sit down at the negotiating table on terms acceptable to Ukraine… pic.twitter.com/yWRbZA3yLe