Войната в Украйна:

В Покровск руснаците забавят темпото, за да не измрат и чакат подкрепления: Оценка на украинските десантчици (ВИДЕО)

07 ноември 2025, 18:12 часа 181 прочитания 0 коментара
В Покровск руснаците забавят темпото, за да не измрат и чакат подкрепления: Оценка на украинските десантчици (ВИДЕО)

Украинската армия продължава с издирвателно-ударните операции за откриване и унищожаване на руските войници в Покровск. За целта заедно работят силите на Министерството на отбраната на Украйна, щурмови и десантно-щурмови части, Командването за специални операции, Службата за сигурност на Украйна, Националната гвардия, Националната полиция, уточнява 7-ми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), който е основната украинска военна единица, отбраняваща Покровск и Мирноград.

Оценката на 7-ми корпус - руснаците намаляват активността си в Покровск, за да минимизират загубите си и чакат подкрепления. "Това се потвърждава от опитите на противника да установи логистика през южните покрайнини на Покровск. По-специално, в този район противникът няколко пъти се опита да прехвърли войници с помощта на автомобили и мотоциклети. Не го позволихме", добавят от 7-ми корпус. Показателно е, че съгласно данните на украинския генщаб само в рамките на 24 часа броят на руските пехотни атаки намаля с над 40% - от 100 отбити на 5 ноември до 58 на 6-ти ноември, а в самият Покровск от началото на ноември по украински данни са убити 71 руски войници и са ранени 36. Володимир Зеленски говори, че в рамките на същинския град Покровск има около 300 руски войници към днешна дата - Още: Западните медии "предадоха" Покровск, украинците – още не (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съгласно информацията на 7-ми корпус, руснаците са опитали да преминат и през Гришино, маскирайки се като цивилни, но неуспешно. Гришино се намира точно на запад от Покровск, на едва няколко километра, в посока Павлоград. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" подсказа косвено защо такива маневри са възможни - на база геолокализирани видеокадри каналът, създаден от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, посочи, че руската армия е овладяла село Успеновка. Това е по линията между Донецка и Днепропетровска област, югозападно от Покровск - още една опорна точка в руските опити не само Покровск да бъде поставен пред непреодолим начин от всички страни, но и да се напредне от изток на запад към Гуляйполе и във фланг да се атакува украинската отбрана в Запорожка област.

За Мирноград, 7-ми корпус казва следното: "След многобройни неуспешни опити на противника да щурмува града от изток, той ще се опита да промени вектора на офанзивата. Ситуацията е тежка".

Зеленски за Покровск и фронта

Същевременно, на среща с журналисти украинският президент Володимир Зеленски обясни защо за руския диктатор Владимир Путин е толкова важно да превземе Покровск и то по-бързо. Накратко - според Зеленски така Путин ще може да говори как е неизбежно Донбас да падне в руски ръце изцяло и руският диктатор да обезкуражава САЩ и Европа да налагат по-строги санкции на Русия и да дават по-голяма военна помощ на Украйна, защото ще им внушава, че няма смисъл.

"Мисля, че Русия много се страхува от силни решения от страна на Съединените щати и прокарва (на информационния фронт) историята за Покровск, за да покаже предполагаем успех на бойното поле", подчерта президентът на Украйна.

Зеленски отчете и нов рекорд във войната: През октомври украинските FPV дронове са елиминирали 25 000 руски войници на целия фронт в Украйна (убити и тежко ранени) - най-високите месечни загуби за Русия от началото на пълномащабното нахлуване. Украинският президент призна, че при Вовчанск може да има влошаване на ситуацията за Украйна, но увери, че в Купянск украинската армия напредва.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
