В Покровск руснаците забавят темпото, за да не измрат и чакат подкрепления: Оценка на украинските десантчици (ВИДЕО)

Украинската армия продължава с издирвателно-ударните операции за откриване и унищожаване на руските войници в Покровск. За целта заедно работят силите на Министерството на отбраната на Украйна, щурмови и десантно-щурмови части, Командването за специални операции, Службата за сигурност на Украйна, Националната гвардия, Националната полиция, уточнява 7-ми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), който е основната украинска военна единица, отбраняваща Покровск и Мирноград.

Оценката на 7-ми корпус - руснаците намаляват активността си в Покровск, за да минимизират загубите си и чакат подкрепления. "Това се потвърждава от опитите на противника да установи логистика през южните покрайнини на Покровск. По-специално, в този район противникът няколко пъти се опита да прехвърли войници с помощта на автомобили и мотоциклети. Не го позволихме", добавят от 7-ми корпус. Показателно е, че съгласно данните на украинския генщаб само в рамките на 24 часа броят на руските пехотни атаки намаля с над 40% - от 100 отбити на 5 ноември до 58 на 6-ти ноември, а в самият Покровск от началото на ноември по украински данни са убити 71 руски войници и са ранени 36. Володимир Зеленски говори, че в рамките на същинския град Покровск има около 300 руски войници към днешна дата - Още: Западните медии "предадоха" Покровск, украинците – още не (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съгласно информацията на 7-ми корпус, руснаците са опитали да преминат и през Гришино, маскирайки се като цивилни, но неуспешно. Гришино се намира точно на запад от Покровск, на едва няколко километра, в посока Павлоград. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" подсказа косвено защо такива маневри са възможни - на база геолокализирани видеокадри каналът, създаден от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, посочи, че руската армия е овладяла село Успеновка. Това е по линията между Донецка и Днепропетровска област, югозападно от Покровск - още една опорна точка в руските опити не само Покровск да бъде поставен пред непреодолим начин от всички страни, но и да се напредне от изток на запад към Гуляйполе и във фланг да се атакува украинската отбрана в Запорожка област.

За Мирноград, 7-ми корпус казва следното: "След многобройни неуспешни опити на противника да щурмува града от изток, той ще се опита да промени вектора на офанзивата. Ситуацията е тежка".

Russian forces have slightly reduced their activity in Pokrovsk and limited movements in the city, trying to cut losses as they wait for reinforcements, according to Ukraine’s 7th Air Assault Corps. Several attempts to infiltrate Hryshyne disguised as civilians were stopped.… pic.twitter.com/iV0zIyMCNM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 7, 2025

Зеленски за Покровск и фронта

Същевременно, на среща с журналисти украинският президент Володимир Зеленски обясни защо за руския диктатор Владимир Путин е толкова важно да превземе Покровск и то по-бързо. Накратко - според Зеленски така Путин ще може да говори как е неизбежно Донбас да падне в руски ръце изцяло и руският диктатор да обезкуражава САЩ и Европа да налагат по-строги санкции на Русия и да дават по-голяма военна помощ на Украйна, защото ще им внушава, че няма смисъл.

"Мисля, че Русия много се страхува от силни решения от страна на Съединените щати и прокарва (на информационния фронт) историята за Покровск, за да покаже предполагаем успех на бойното поле", подчерта президентът на Украйна.

Още: Укрепихме фланговете и прочистваме Покровск: Командирът на щурмовите части на ВСУ

Зеленски отчете и нов рекорд във войната: През октомври украинските FPV дронове са елиминирали 25 000 руски войници на целия фронт в Украйна (убити и тежко ранени) - най-високите месечни загуби за Русия от началото на пълномащабното нахлуване. Украинският президент призна, че при Вовчанск може да има влошаване на ситуацията за Украйна, но увери, че в Купянск украинската армия напредва.

🚨 Putin’s main goal is to capture Pokrovsk as soon as possible — to prove that he’s capable of taking the Donbas



“I think Russia is very afraid of strong decisions from the United States, and by pushing this story about Pokrovsk, it wants to show supposed success on the… pic.twitter.com/i4kJbeRuAm — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2025