С хора, кучета и дронове: Продължава издирването на изчезнало във Витоша момиче

Всички пътеки в района на Бояна са обходени с кучета и хора, във високите части с дронове. Работим по информация от камерите в района, съобщават от Планинската спасителна служба на БЧК в публикация във Фейсбук във връзка с издирването на изчезналото във Витоша 20-годишно момиче. Планинската спасителна служба призовава доброволците, които искат да се включат в издирването, да не отиват в планината преди 8:30 сутринта. Дотогава ще обходят oще веднъж кучетата и повече хора само биха попречили на тяхната работа, отбелязват от ПСС.

"В никакъв случай не се движете сами, а в екип, не поемайте излишни рискове и геройства, за да нямаме повече пострадали. Ако не сте подготвени планинари с добра екипировка и не познавате района, по-добре да си останете вкъщи", призовават спасителите.

С цел да се избегне хаотично струпване на много хора, акцията ще се ръководи от щаба на ПСС, заедно с МВР и останалите институции, обясняват от ПСС. "Това не е призив, защото на терен има достатъчно хора, но ако все пак желаете да помогнете, сборният пункт е в 9:30 в кв. Бояна на ул. "Поп Евстати Витошки" (началото на пътеката за Боянски водопад). Оттам ще може да получите указания какво да предприемете. Не действайте самосиндикално, защото може да създадете повече работа", пишат от ПСС.

Планински спасители, заедно с четири обучени кучета, издирват млада жена, последно видяна вчера близо до резиденция "Бояна", казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст. От ПСС в профила си във Фейсбук са публикували и описание на жената, която е облечена с бяло яке, стигащо до колената, кафяв анцуг и сиви туристически обувки. Жената е с черна къса коса и е висока около 1,70 метра. Няма в себе си лични документи, пари, телефон, челник. В поста е публикуван и телефон за връзка с майката на издирваната жена.

Към момента не можем да правим прибързани заключения, каза директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов по повод издирваното в планината Витоша момиче.

