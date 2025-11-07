Валери Божинов надъха Левски преди дербито с ЦСКА: "Сега е моментът!"

Бившият нападател на Левски Валери Божинов надъха играчите на „сините“ за предстоящото дерби с вечния съперник ЦСКА. Той написа призива си към възпитаниците на Хулио Веласкес в публикация в социалните мрежи. Сблъсъкът е от 15-тия кръг на Първа лига и ще се проведе на 8 ноември, събота, от 15:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. Разликата във временното класиране между двата столични гранда е 16 точки – Левски е на върха с 35, а ЦСКА е на 6-то място с 19.

Валери Божинов: "Няма утре, няма после - има само днес"

Валери Божинов написа: „Сега е моментът! Няма утре, няма после - има само днес. Вярвайте в себе си! Живейте с мисълта за победата! Искайте, работете, покажете воля, желание, характер, мотивация, амбиция! И най-важното - манталитет на победители! Искам да виждам злоба и глад за успехи! Не изпускайте възможността, защото няма втори шанс. Времето не можем да върнем, но можем да го направим част от историята. А историята остава завинаги!

Божинов: "Успехът е само един: да станете шампиони!"

Всичко е във вашите сърца, глави, души и най-вече в краката ви! Знам едно: няма по-силно нещо от волята, мотивацията и характера. И трябват смелост и сила, за да стигнете върха! Не губете нито секунда, концентрирайте се върху успеха! А успехът е само един: да станете шампиони! Сега е моментът. Утре е късно“. За Левски Божинов изигра 44 мача, в които записа 14 гола и даде 2 асистенции.

