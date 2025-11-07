Енергиен анализатор: Един особен управител не може да бъде назначен за два или пет дни

"Законопроектът за въвеждане на особен управител решава във всички случаи въпроса с бъдещите санкции, защото по този начин създава условия за назначаване на особен управител и рафинерията да работи, но от закона до реалното оставане на рафинерията в работа има много стъпки, които не знам до колко са обмислени", каза в предаването "Лице в лице" енергийният анализатор д-р Иван Хиновски.

"Един особен управител не може да бъде назначен за два или пет дни. Трябва да бъде назначен след приемането на наредба за работа. Редица условия трябва да му бъдат вменени, права и отговорности", добавя още той.

Според него трябва да бъде назначен екип. Той не може да работи сам. Освен това в закона не е предвидено, че до влизането в ефективна работа на един особен управител трябват поне два месеца - институционализиране на тази инстанция.

"Закъснели сме. Вие ще видите колко време ще бъде необходимо да се изберат тези лица (в проектозакона са до 3). Много е важно едно от тези лица да бъде на престижна, световна петролна компания. Това би вдъхнало повече увереност в действията на "особен управител", заяви още Хиновски.

Относно разликата между българския закон и немския: В нашия закон се допуска операции с активите на дружеството на "Лукойл", докато в немския закон няма предвидено действие по разпродаване на активи", заяви още експертът. Не посмяха толкова дълбоко да внесат промяна, добави той. Във времето са притеснени нашите управляващи за най-изгодния вариант - национализация. Това е много рисково, смята Хиновски. Това е много тежко решение, би трябвало да се преосмисли, добави още той.

