"Златна ера в отношенията между САЩ и Унгария": Тръмп прие Орбан в Белия дом (ВИДЕО)

Американският президент прие в Белия дом най-дълго управлявалия лидер в Европейския съюз. Във Вашингтон унгарският премиер Виктор Орбан е съпровождан от делегация от 120 души. „За мен е чест, моят приятел, премиерът на Унгария, Виктор Орбан да е тук. Той е много специален човек. Познавам го отдавна. Ще говорим за търговия, ще говорим малко за Русия и Украйна, за енергетика и за цените на енергията“, каза при посрещането Тръмп.

Орбан, който е дългогодишен съюзник на Тръмп, пристигна в Белия дом по обяд в петък за първата си двустранна среща с Тръмп, откакто лидерът на републиканците и бивш бизнесмен от Ню Йорк се завърна на власт през януари.

Вече беше съобщено, че двамата ще подпишат сделка за ядрена енергия. Според споразумението Унгария ще започне да купува американско ядрено гориво и американски технологии за съхранение на отработено гориво за атомната централа "Пакш". Това е единствената действаща АЕЦ в Унгария. През 2014-та руската компания "Росатом" започна разширяването й с два нови реактора. А това лято Съединените щати отмениха санкциите си за строежа на Пакш 2, които бяха наложени от администрацията на Байдън. Очаква се договорът да включва и развитието на малки модулни ядрени реактори в Унгария.

⚡ BREAKING: ORBAN MEETS TRUMP AT THE WHITE HOUSE



Trump calls Orban a “great leader”.



Trump is expected to raise the issue of Hungary’s continued purchases of Russian oil — Budapest remains one of the few European allies still paying Moscow despite Western sanctions. pic.twitter.com/AkqSKAUH37 — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2025

Тръмп вероятно ще сложи на масата още една сделка – за закупуване на американски втечнен газ на стойност 600 милиарда долара. Сделката се очаква да включва американски инвестиции в Унгария. Засега Будапеща разчита предимно на руски петрол. Малки количества внася през Казахстан, Хърватия, Ирак и Азербайджан. През 2020 година 64 процента от петрола в страната е постъпил през тръбопровода Дружба. През следващите години Унгария е увеличила руските петролни доставки до 80 процента.

Тръмп така посочи, че "всеки един лидер в Европа" е негов приятел. Той спомена, че "уважава и харесва" европейските лидери, добавяйки, че те "са направили всичко, което съм ги помолил да направят", включително увеличаване на разходите им в НАТО. Тръмп добави, че единственото нещо, от което не е във възторг, е закупуването на руски петрол, тъй като това "не е много добре". "Но много европейски страни нямат проблеми и купуват петрол и газ от Русия. Много съм обезпокоен от това, защото ние им помагаме, а те купуват петрол и газ от Русия", поясни Тръмп.

⚡ BREAKING: TRUMP — “IT’S VERY DIFFICULT FOR HUNGARY TO GET OIL AND GAS FROM ANYONE BUT RUSSIA”



“But many European countries don’t have such problems and still buy oil and gas from Russia.”



What’s his point? pic.twitter.com/rk06UHmSW0 — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2025

Президентът на САЩ също така заяви, че други европейски лидери трябва да "уважават" и да "научат" нещо от Орбан, особено що се отнася до имиграцията. "Той е велик лидер", сподели Тръмп, обяснявайки, че докато някои други в Европа "са направили грешки" с имиграционната си политика, Унгария не е.

От своя страна, унгарският премиер Орбан заяви, че не търси участието на САЩ в споровете на Унгария с Европейския съюз, подчертавайки, че подобни въпроси трябва да се решават от Будапеща и Брюксел. "Не съм тук, за да моля президента Тръмп да решава моите... или нашите конфликти с Европейския съюз. Това е наш въпрос, така че ще го направим", каза Орбан пред репортери.

Той уточни, че е необходимо "да се отвори златна ера в отношенията между САЩ и Унгария", на което Тръмп шеговито отговори: "А може би и Европа – знаете, бихме могли да включим и Европа".