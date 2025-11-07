Цветомир Найденов не пропусна да захапе "Нотариуса" Георги Кабаков

Благодетелят на ЦСКА 1948, Цветомир Найденов, отправи вербална атака срещу съдията Георги Кабаков по повод един от головете на Септември София срещу Спартак Варна.

По думите на бизнесмена, Кабаков, който наскоро се завърна към съдийството след тримачово наказание, е признал гол за Септември след игра с ръка на Галин Иванов. Найденов припомня и предишен случай – скандалния гол на Славия срещу Локомотив София, когато Емил Стоев се разписа след волейболно подаване от Мартин Георгиев с две ръце, заради което Кабаков бе временно спрян от съдийство.

Ето какво написа Найденов в профила си във facebook:

„Георги Кабаков – Нотиариуса, след като призна гол след асистенция с две ръце, днес рутинно призна и гол след асистенция с една ръка. Т’ва е краят!“