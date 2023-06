"Ако искате да атакувате и имате дузина бригади и няколко дузини танкове, вие ги съсредоточавате и се опитвате да пробиете отбраната на врага. Украинците обаче бягат в пет различни посоки", оплака се високопоставен европейски офицер.

"Опитахме се да им кажем да прекратят тази грешна тактика, да подкрепят основната атака с необходимата пехота и след това да направят каквото могат", добави офицерът.

"Те са обучени от британците и играят на "леки бригади", добави офицерът, имайки предвид катастрофата от 1854 г. в битката при Балаклава (край Севастопол), когато британската кавалерия е подложена на масиран руски артилерийски обстрел поради неправилно формулирани заповеди. Още: Бивш командващ на НАТО каза как Украйна може да си върне Крим

Украинските танкове атакуваха точно през минните полета (бел. ред. - направлението от Орехов), без първо да пуснат машини за разчистване на мини, което доведе до загубата на 38 танка (бел. ред. - неясно на каква база е правено това изчисление) през нощта на 8 юни, включително германски танкове Leopard II, наскоро доставени в Украйна, пише още The Asia Times.

"Няколко украински танка се опитаха да "играят ала Гудериан", каза друг военен източник, имайки предвид пробива на германския генерал Хайнц Гудериан при Седан по време на битката за Франция през 1940 г. "Но Гудериан имаше 3000 танка. И без превъзходство във въздуха", добави източникът, "това е самоубийствена мисия".

Според него руските ударни вертолети Ка-50 и Ка-52 носят достатъчно ракети, за да унищожат 20 танка и могат да го направят на разстояние до 10 километра. Украинската ПВО е отслабена от многократните руски атаки с евтини дронове, които принуждават украинците да изразходват ограничените си запаси от ракети С-300 и Пейтриът срещу малки цели. По разпространена от него, но непотвърдена информация, 14 танка Leopard, доставени от Германия на Украйна, 3 вече са унищожени. В анализа не се говори за танковете, които са спасени впоследствие Още: Наистина ли Вашингтон предупреждава Киев да спре да атакува Русия?

