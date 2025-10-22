Изложбата "Сред звездите" – великолепието на балета и женската фигура

След няколко години отсъствие от родната арт сцена, тази есен художничката Александрина Караджова се завръща със завладяваща нова колекция картини, които са истински празник на женствеността, деликатността и грацията. Откриването на Изложбата "Сред звездите” предстои на 28 октомври 2025 г., от 18:30 ч. в Салонната зала на Vivacom Art Hall Oboriste 5. Ефектна артистична изненада очаква гостите на събитието - част от картините ще “оживеят” с добавена реалност.

Повече за изложбата

„Сред звездите“ е вдъхновена от света на балета и изящността на женската фигура и приканва ценителите да пристъпят в една мечтателна вселена, в която фината емоционалност и изящното движение се преплитат с приказни истории и сюрреалистични елементи.

Серията започва през 2018 г. с първата балетна картина, озаглавена „Сред звездите“. През следващите години концепцията се развива в цялостна колекция, която отразява вътрешния свят на художничката и нестихващия й стремеж към красотата.

“Като художник, който през целия си творчески път изследва женствеността във всичките ѝ превъплъщения, балетната тема дойде към мен някак съвсем естествено. За мен балетът е еманация на грация, нежност и изящност. И въпреки че темата е твърде често използвана в изкуството, вярвам, че всеки художник има свой собствен поглед и подход към нея”, разказва Александрина.

“Сред звездите” включва 20 картини - тринадесет средни и големи платна, както и седем миниатюри. Повечето са изпълнени с маслени бои върху лен, а много от тях включват металически пигменти – бронз, мед и злато. Вплетени в звездното небе, в роклите на някои от балерините и част от останалите елементи, при определена светлина, те придават особена "живост" на картините и съвременно приказно излъчване.

"Изложбата е преди всичко награда за мен самата. С нея празнувам вечната и универсална женственост, но също и даровете на моята собствена зрялост, които неминуемо съм запечатала във великолепието от цветове и приказни елементи върху платната” - споделя художничката.

Експозицията ще продължи до 7 ноември 2025 г.





За Александрина Караджова:

Александрина Караджова е съвременен български художник, който вече над 20 години твори под марката Acrista Art. Нейна “визитна картичка” е сайтът acrista.com, където тя споделя поетичната си визия за света, пресътворена в изящни и въздействащи маслени платна.

Картините на Александрина разказват красиви, фини и страстни истории, като в центъра им винаги стои женското начало. Дълго време сухият пастел е предпочитаният от нея материал, впоследствие преминава изцяло към маслените бои.

Танцовото изкуство е изключително близко до душевността на художничката. От много години тя запечатва драматичността и ярките цветове на фламенкото върху платната си, а специално за настоящата изложба “Сред звездите” създава серия маслени картини на балетна тема, в които пресъздава деликатността и красотата на това възхитително изкуство.

Александрина има участия в множество изложби у нас и в чужбина, а нейни произведения красят стотици домове и офиси по цял свят - от България до Австралия, от Германия до Южна Корея, от Финландия до Испания, от Англия до Съединените щати.