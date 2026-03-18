Бързи и балансирани ястия очакват клиентите на Kaufland

Готови ястия, свежи салати и протеинови предложения тази седмица в обновената To Go витрина на ритейлъра

В дните, когато графикът е по-бърз от апетита, Kaufland България събира на едно място решения, които спестяват време и усилия, но без да правят компромис с вкуса. До 22 март ритейлърът поставя акцент върху свежите плодове и зеленчуци, удобните предложения и продукти за бързо хапване, които в същото време помагат за поддържането на добра форма и балансирано хранене с протеини. С новите To Go щандове на ритейлъра изборът за из път, за обяд на работа или за вечеря „в последния момент“ става по-лесен, когато времето за планиране не стига. Всички предложения могат да бъдат разгледани тук.

На новите To Go щандове в хипермаркета, които се намират в началото на магазините, всеки може да открие нещо за себе си - от готови салати и предястия до бързи решения за основното. На цена от 3,98 евро (7,78 лв.) могат да бъдат закупени готови ястия като фарфале, лингуини или паеля. На марката Coco Rico ритейлърът предлага овкусени печени пилешки бутчета, печени пилешки кюфтенца и варено-пушен обезкостен пилешки бут., които правят вечерята богата и засищаща.

Изборът за обяд готов за минути става още по-удобен с купите със салати от марката Eisberg – практичен вариант за дни, в които търсите нещо леко, но засищащо. Само за 3,67 евро (7,18 лв.) е салатата с фалафели, а цезар струва 2,75 евро (5,38 лв.).

За моментите, когато „хамалогията“ след работа започне и задачите се наредят една след друга, най-ценно става онова, което спестява време. Затова Kaufland улеснява посетителите, които искат да се грижат за тялото си с качествена храна и да имат повече време за себе си и семейството. Нарязани картофи от марката „Компир“, които просто да бъдат пъхнати във фурната, 750 г. са за 1,48 евро (2,89 лв.). „Денито“ е подготвил различни мискове за готвене с готово нарязани моркови, лук и магданоз за 1,42 евро (2,78 лв.) или зеленчуци на пръчици за 1,73 евро (3,38 лв.). Марката предлага и варено цвекло, готово за консумация и подходящо за салата или гарнитура.

Нови продукти в асортимента на ритейлъра са и бързите и лесни за приготвяне „манджички“ от марката „Лесно“. Само за 3 минути във фурната, на тигана или на еър фрайъра всеки може да хапне засищащо ризото с манатарки, отворени сарми, крем супа от червена леща или пилешка супа. В същата концепция друга нова за клиентите на ритейлъра марка – „Eat Good” предлага свински карета с рагу от манатарки и печени картофи 300 г. на цена от 3,57 евро (6,98 лв.), пуешко филе с ориз и зеленчуци за 4,29 евро (8,39 лв.) и филе от сьомга с лимонено орзо само за 5,29 евро (10,35 лв.). Всеки, който обича разнообразието и търси още повече варианти за бързо, но съществено качествено хапване, може да закупи готовите храни „Класик Макс“ с 25% намаление с Kaufland Card.

Тази седмица Kaufland поставя акцент и върху балансираното хранене с протеини с отстъпки на редица продукти. Притежателите на Kaufland Card могат да закупят всички продукти на Fitspo и Bezzo с 30% намаление. Лоялните клиенти получават и 25% намаление на всички продукти на Born Winner. Сред протеиновите предложения, подходящи за вкусни закуски или бягства, са протеинова гранола Go On за 3,06 евро (5,98 лв.), протеинов микс за палачинки Max Dynamics с 40% намаление и протеинов микс ядки Detelina’s за 1,53 евро (2,99 лв.).

Всички предложения могат да бъдат разгледани тук.