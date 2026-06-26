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Създателят на анимационните герои Sonic The Hedgehog и Donald Duck, Феран Родригес идва в България

26 юни 2026, 12:15 часа 561 прочитания 0 коментара
Снимка: Aniventure Comic Con
Създателят на анимационните герои Sonic The Hedgehog и Donald Duck, Феран Родригес идва в България

Испанският илюстратор Феран Родригес – художникът зад едни от първите официални визуални интерпретации на Sonic the Hedgehog и Donald Duck – се присъединява към богатата програма на Aniventure Comic Con. На 11 и 12 юли в Интер Експо Център той ще се срещне с българските почитатели на анимационното изкуство по време на фестивала, който ще събере световни имена от киното, телевизията, литературата, изкуството, гейминга и дигиталното съдържание. Специално от Холивуд пристигат Christopher Judge, John Rhys-Davies и Oona Chaplin, а пълната програма вече е достъпна на официалния сайт на събитието. Посетителите могат да планират своето преживяване предварително и да открият всички панели, срещи със специални гости, турнири и активности в различните зали на фестивала.

Комикс и арт програмата също се разширява с нови международни и български имена. Към артистичната зона се присъединява легендарният испански илюстратор Феран Родригес – художникът, работил по едни от първите официални визуални интерпретации на Соник – Таралежа. В своята впечатляваща кариера той е създавал проекти за Disney, Pixar, DreamWorks, DC и LEGO и ще се срещне с българската публика в рамките на двата фестивални дни.

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Специален гост ще бъде ART VLADI – българският художник и скулптор, чиито ръчно рисувани якета са притежание на световни знаменитости от спорта, музиката и шоубизнеса. По време на фестивала той ще представи своя авторски комикс проект VI COMICS и новата поредица TIGERS.

Любителите на българското кино и телевизия ще могат да посетят няколко специални панела. Сред тях е ексклузивното представяне на предстоящия български фентъзи трилър "Наследникът", по романа на Денислав Димчев и Яница Михайлова. За първи път пред публика, в зала 1 ще бъдат показани пет минути от филма, а след прожекцията зрителите ще могат да чуят повече за продукцията от режисьора и част от актьорския екип, сред които Башар Рахал и Китодар Тодоров. Посетителите ще имат възможност да се срещнат с тях и в специалната зона на филма в зала 4.

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В програмата на зала 4 намират място и специални панели с участници от първия сезон на риалити форматa "Traitors – Игра на предатели", както и "Ергенът – Любов в Рая", които ще разкажат повече за преживяванията си пред публика и ще се срещнат с почитателите на предаванията.

Снимка: БГНЕС

Сред специалните гости на фестивала тази година ще бъде и Васил Попов – авторът на хитовата фолклорна хорър поредица "Мамник". По време на специален Q&A панел в зала 4, той ще разкаже повече за създаването на света на "Мамник", както и за продълженията "Лехуса", "Аждер" и "Караеврен" – книги, които превърнаха българския фолклор в едно от най-обсъжданите явления в съвременната жанрова литература.

В зала 4 в Meet&Greet зоната ще бъдат и любими български създатели на съдържание – Драго Стоянов Saffrona, Драгомир Дончев – 4a1a, Martin Skibidov – Kralski, Крисия Тодорова и актьорът Юлиан Костов. Феновете ще могат да се зaпознаят и със Слави Панайотов, Атанас Мишев – Nasi Svej, Артьом Анатолиевич – Арти, Емил Конрад, Цветослав Цонев – Цуро и още. Те ще се срещнат с феновете по време на двудневното събитие и ще бъдат част от богатата програма с автографи, снимки и специални срещи.

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Гейминг програмата тази година отново обещава мащабни активности по време на събитието. В зала 3 посетителите ще могат по традиция да участват в турнири по League of Legends, EA FC 26, Counter-Strike 2, Brawl Stars, Clash Royale, а тази година и по Rocket League с наградни фондове, които традиционно привличат стотици състезатели от цялата страна. Феновете ще могат да се включат и в специални VR изживявания, както и да играят EA FC заедно с популярния създател на съдържание WickyBG. В зоната на Genesis посетителите ще открият Fortnite активности заедно с Драгомир Дончев – 4a1a и още изненади за любителите на видеоигрите, а звездното присъствие е изведено и на международно ниво с Counter-Strike легендата "GeT_RiGhT", който е специален гост.

След силното си участие през миналата година, Studio ZMEI се завръща на Aniventure Comic Con със специален панел, посветен на новия международен проект "Подземия и котаци: Да живее кралят". Екипът на студиото ще разкаже повече за развитието на българската анимация и работата си по продукции, достигнали до аудитория чрез HBO Max, Cartoon Network, Rai Kids, Canal+ и други международни платформи. Панелът на Studio ZMEI феновете могат да очакват в неделя от 16:45 часа. 

За първи път в историята на Aniventure Comic Con посетителите ще могат да станат свидетели и на истински кеч турнир. Българската организация Renegade Wrestling пристига със специалното събитие Renegade: WrestleCrown, което ще противопостави 16 състезатели в битка за титлата. Освен зрелищните двубои, в двата дни от фестивала, феновете ще могат да посетят специален Q&A панел в събота и дори да се включат в открита тренировка в неделя.

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Сред най-интересните нови попълнения в програмата на Сцена Азия в зала 2 е и дебютът на японския фестивален танц Йосакои. Специален гост ще бъде международният посланик на танца Емико Танака, която пристига от Канада, за да представи едно от най-популярните съвременни културни явления в Япония. По време на фестивала посетителите ще могат не само да наблюдават демонстрации на живо, но и сами да се включат в специален интерактивен уъркшоп.

На 11 и 12 юли Aniventure Comic Con 2026 отново ще превърне София в център на поп културата, събирайки на едно място кино, сериали, аниме, манга, комикси, гейминг, косплей, музика, изкуство и развлечения за цялото семейство.

Еднодневни, двудневни, ULTRA и MEET & GREET пропуски за Aniventure Comic Con 2026 също могат да бъдат закупени от www.comiccon.bg, в мрежата на Eventim в цялата страна, както и в OMV.

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Соник ANIVENTURE COMIC CON Феран Родригес
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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