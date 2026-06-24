Вечер на колекционера в One Gallery: Големите колекции не започват с покупка, а с емоция

На 22 юни 2026 г. се проведе втората арт вечер, посветена на колекционерството, съвременното изкуство и срещите между творци, колекционери и културни лидери. Събитието събра представители на бизнеса, артистичните среди, медиите и дългогодишни приятели на галерията в пространството на ONE Gallery в центъра на София.

В елегантна и вдъхновяваща атмосфера гостите имаха възможност да обменят идеи и гледни точки за развитието на колекционерската култура в България, както и за ролята на частните инициативи в подкрепата на съвременното изкуство. Вечерта се превърна в платформа за идеи на хора, обединени от интереса към изкуството, културното наследство и съхраняването на художествените ценности.

Основателят и директор на ONE Gallery Десислава Зафирова - консултант на международни арт проекти София / Монако, приветства гостите и подчерта значението на подобни събития за изграждането на активна общност около изкуството и неговото опазване. Г-жа Зафирова изтъкна: „Колекционирането не е притежание, а форма на културна отговорност. Всеки колекционер участва в съхраняването на духа на своето време и в подкрепата на артистите, които го създават. Големите колекции не започват с покупка. Те започват с емоция, любопитство и смелостта да повярваш в един артист навреме.“

Проф. Любомир Стойков, Максим Бехар. Снимка: Алма комуникация

Проф. д.н. Любомир Стойков – изкуствовед, културолог и член на Съюза на колекционерите в България, подчерта: „Колекционерството е много специална дейност, която обаче съвсем не е свързана единствено със задоволяване на личното любопитство, на личния художествен интерес и издигане в култ на собствеността. Смисълът на истинската, на благородната събирателна и селекционерска страст е в нейното интегриране с дарителството и социално ангажираната културна мисия. Доказателство за това са животът и делото на колекционери в миналото като Медичите, създали галерията Уфици във Флоренция, крал Франсоа І, основател на Лувъра като музей на изкуството, по-късно Павел Третяков, Иван Морозов, Пеги Гугенхайм, а в днешно време - Франсоа Пино, Бернар Арно, Джоузеф Муграби и др. Достоен пример за социална ангажираност и дарителство са и такива български колекционери и художници, като Владимир Димитров – Майстора, Димитър Казаков – Нерон, Светлин Русев, Боян Радев и други, които – казано в контекста на изкуството и духовната култура, олицетворяват максимата, че колкото повече даваш, толкова по-богат ставаш!“.

Специален акцент във вечерта беше представянето на подбрани произведения на световноизвестни автори като Анди Уорхол, Кристо, Макс Марра, Силвио Формичети и Тонино Капуто. Представените творби провокираха интересни разговори за развитието на арт пазара, съвременните тенденции в колекционирането и мястото на изкуството в динамичната културна среда на XXI век. Десислава Зафирова допълни: „Вечер на колекционера“ е естествено продължение на мисията на ONE Gallery да изгражда общност около изкуството и да насърчава диалога между артистите и хората, които инвестират в култура и културна памет“.

Велизара Георгиева, проф. Любомир Стойков. Снимка: Алма комуникация

Събитието затвърди стремежа на ONE Gallery да създава устойчиво пространство за колекционери, меценати, артисти и професионалисти от сферата на визуалните изкуства. Чрез подобни инициативи галерията продължава да насърчава културния обмен и да развива среда, в която изкуството се превръща в естествен мост между различни поколения и професии.

„Вечер на колекционера“ е част от дългосрочната стратегия на галерията за популяризиране на колекционерството като важен елемент от културния живот и за утвърждаване на ролята на частното меценатство в развитието на съвременното изкуство в България.

Сред гостите на събитието бяха представители на културните, артистичните и бизнес средите, колекционери, галеристи, предприемачи и дългогодишни приятели на ONE Gallery като Николай Неделчев, Нели Симеонова, Красимир Иванов, Нели Радева, Стела Йорданова, Биляна Тончева, Велизара Георгиева, Костадин Жиков, д-р Максим Бехар, проф. Румен Миланов, проф. Благовеста Иванова, д-р Ирина Гъркова, Деси Краваева, Пепа Попова-Кънева, Христо Дурчев, Кристина Несторова, Гергана Желева, Ралица Добрева-Казакова, Вида Пиронкова, Енчо Пиронков – младши, Анелия Попова, Даниела Таванарска и др.