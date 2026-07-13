Артисти от цял свят и над 25 000 посетители на Aniventure Comic Con 2026

През изминалия уикенд отвори врати едно от най-очакваните събития в календара на феновете на аниме, гейминг, косплей и поп култура от всякакъв вид - Aniventure Comic Con 2026. В продължение на два дни феновете имаха възможност да се срещнат с български и световни знаменитости, да покажат костюмите, върху които са работили с месеци, да открият нови светове чрез азиатската култура, стрийт изкуството и гейминга и да споделят безценни моменти, които личаха в усмивките, прегръдките и блясъка в очите на хората от първата до последната минута на фестивала.

Опашките пред зоните за снимки и автографи не намаляха през целия уикенд. Уна Чаплин ("Аватар" и "Игра на тронове"), Кристофър Джъдж ("God of War", "Stargate SG-1") и Джон Рис-Дейвис ("Властелинът на пръстените", "Индиана Джоунс") отделиха часове за срещи със своите почитатели, а интересът към тях беше сред големите акценти на фестивала.

На главната сцена хиляди гледаха Косплей шоуто, срещите с международните звезди, панелите на "Под прикритие" и "Наследникът", както и K-POP шоуто, което постави емоционалната точка на двудневната програма.

За косплей общността фестивалът е кулминацията на месеци подготовка. Всеки костюм е резултат от талант, търпение и внимание към детайла, а сцената даде възможност този труд да бъде оценен от публиката и международното жури. Победителите в квалификациите за World Cosplay Summit ще представят България в Нагоя, Япония – най-престижният международен шампионат по косплей.

Също толкова оживена беше Meet & Greet зоната, където любими български актьори и създатели на съдържание отделиха време за своите почитатели. Срещите с Павел Иванов, Михаил Билалов, Радина Кърджилова, Александър Сано и Кирил Ефремов от "Под прикритие", Слави Панайотов (The Clashers), Юлиан Костов, Крисия Тодорова, Наси Свеж, Кралски и още десетки популярни личности се срещаха часове наред с фенове.

Сред акцентите в гейминг програмата бяха турнирите, които раздадоха 6400 евро наградни фондове от състезанията по Brawl Stars, Clash Royale, Counter-Strike, League of Legends, EA FC и Rocket League. Срещата с легендата на Counter-Strike и специален гост "GeT_RiGhT" привлече стотици фенове на играта, които се срещнаха с него, гледаха шоу мача му с българския създател на съдържание "Niku" и се докоснаха до това да се изправят срещу Мейджър шампион. Залата събра почитателите на електронните спортове около турнири, демонстрации и свободни игри, които поддържаха високото темпо на фестивала през целия уикенд.

Зала 4 също беше олицетворение на пъстрите емоции, за което допринесоха и участията на испанския илюстратор Феран Родригес, работил по едни от първите официални визуализации на Соник, известния български художник ART Vladi, Майкъл Майндкрайм и сдружение "Книги-игри", Васил Попов, участниците в риалити форматите "Traitors: Игра на предатели" и "Ергенът: Любов в Рая" и кечистите от Renegade Wrestling, които проведоха първия по рода си кеч турнир на Aniventure Comic Con.

Зона Азия за поредна година беше сред най-посещаваните пространства на фестивала. Лекции, прожекции, тематични панели, демонстрации на традиционния японски танц Йосакои, срещи с международни косплей артисти и разнообразни активности, посветени на анимето и мангата, дадоха възможност на посетителите да се потопят в богатството на японската култура.

Сред най-оживените пространства беше и графити зоната, където стрийт артистите създаваха творбите си на живо. Десетки посетители оставаха, за да проследят процеса отблизо, превръщайки пространството в естествена среща между градската култура, творчеството и публиката.

Най-ценният спомен от Aniventure Comic Con 2026 обаче не са снимките, автографите или костюмите. Той остава в срещите, новите приятелства и усещането, че поне за два дни всеки е намерил място, където може свободно да споделя интересите и страстта си с хора, които го разбират. Защото Aniventure Comic Con не е просто едно мащабно събитие. Той събира една цветна общност, която се увеличава година след година.

А обратното броене вече започна следващото издание на фестивала ще бъде на 10 и 11 юли – билетите за Aniventure Comic Con 2027 вече са в продажба в мрежата на Eventim.