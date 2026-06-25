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Хумористичен моноспектакъл и премиера на книга в галерия „Арт Маркони”

25 юни 2026, 17:51 часа 483 прочитания 0 коментара
Снимка: Галерия Арт Маркони
Хумористичен моноспектакъл и премиера на книга в галерия „Арт Маркони”

Хумористичен моноспектакъл "За хубавото на лошото" и премиера на най-новата книга на Павлина Йосева/Пинче ще зарадват ценителите на изкуството на 25 юни 2026 г. от 19.00 часа в галерия „Арт Маркони”, Варна, ул. „Охрид” 22. „Турнето по морето” с поредния хумористичен спектакъл в стихове на Павлина Йосева, ще започне от Варна.

Хумористични текстове

Той е изграден изцяло върху хумористични текстове на североизточендиалект – театър в рими. Ведрата героиня баба Мара Пинчева никога не унива пред превратностите и всяка не дотам приятна ситуация се превръща в забава, смях и мъдрост. Защото теорията, която самата тя практикува е „Има хубаво и в злото, хич недей рИва!“ и ако се вслушваме повече в нея, всичко в живота ни може да минава с повече лекота и радост.

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Използваният диалект, цветен и жив, изтъква богатството и многообразието на езика ни. Думите са разбираеми, осезаеми и бликат от енергия и ведрост.

Сценарият

Сценарият е базиран върху хумористичните „Еротика по селски и „Мъжки стихове“ на Павлина Йосева, използвани са също така и забавни случки от съвместно издадените книги, с авторката Рада Цонева „СмехОранки“ и „Кантора в селУ“.

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Между поредната магистратура, отглеждане и озаптяване на личните бесове, съмнения и страсти, отлежавалата 20 години книга „Мъжки стихове“ е вече факт и варненската публика има привилегията да сподели първа официалното ѝ представяне.

След успешните гостувания пред българските общности в Берлин, Лайпциг, Дрезден и Лондон, Павлина Йосева ще поднесе своята дръзка и богата на емоции поезия, като добави малко морски привкус.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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