"Летни акценти" в галерия "Нюанс": Среща с българското изкуство в неговата памет и живо настояще

Ежегодната експозиция "Летни акценти" на галерия "Нюанс" е покана за среща с българското изкуство в неговата памет и живо настояще. Изложбата събира произведения на автори от различни поколения, чиито творби не просто представят отделни художествени почерци, а изграждат общ разказ за въображението и силата на живописта.

В селекцията присъстват имена, които са оставили трайна следа в историята на българското изкуство – Атанас Михов, Васил Стоилов, Иван Тричков, Елза Гоева, Тодор Добруджански, Харалампи Илиев, Станьо Стаматов и Кеазим Исинов. Техните произведения носят усещането за светлина и мяра – за онзи внимателен поглед към природата, човека и делника, чрез който изкуството съхранява паметта и превръща видимото в преживяване.

Наред с тях експозицията включва творби на Андрей Даниел, Едмонд Демирджиян, Георги Божилов-Слона, Иван Георгиев-Рембранда, Иван Стоилов-Бункера и Василка Монева – автори с ярко индивидуално присъствие и свободен художествен език. В техните работи цветът и образът се превръщат в територия на лична интерпретация и вътрешна свобода.

Без да поставя строги граници между поколения и стилове, "Летни акценти" изгражда жива връзка между различни художествени светове. Изложбата проследява не толкова хронология, колкото състояния – тишината на пейзажа и силата на фигурата.

Всяко произведение в тази селекция е акцент само по себе си – със своята история и настроение. Заедно те изграждат общ художествен разказ, в който традицията и свободата съществуват в естествен диалог. "Летни акценти" е изложба за ценители и колекционери, но и за всички, които търсят онзи момент на съзерцание, в който изкуството остава с нас дълго след срещата с него.

Изложбата може да бъде разгледана до 6 септември. Галерия "Нюанс" се намира в гр. София, ул. "Иван Денкоглу" 42.

Василка Монева (р. 1945) е български художник, родена в Русе. Завършва Техникума за художествени занятия в София, а от 1967 г. се посвещава изцяло на живописта. От 1971 г. е член на Съюз на българските художници, а през 1977 г. специализира в Cité Internationale des Arts. Участва в многобройни изложби в България и чужбина, а нейни произведения се намират в Национална художествена галерия, Софийска градска художествена галерия и други публични и частни колекции.

Георги Божилов – Слона (1935–2001) е роден в Пловдив през 1935 г. През 1959 г. завършва специалност "Декоративно-монументална живопис" във Висшия институт за изобразителни изкуства "Николай Павлович". Работил е предимно в областта на кавалетната живопис и е бил сред водещите представители на Пловдивската художествена школа. Създал е и редица монументални произведения в Пловдив.

Андрей Даниел (1952–2020) е роден през 1952 г. в Русе. Завършва специалност "Живопис" в Националната художествена академия през 1977 г. Преподавал е в Националната художествена академия от 1988 г., а от 1997 г. е бил професор по живопис. Работил е в областта на живописта, графиката, стенописта и сценографията. През 2015 г. е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките.