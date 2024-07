Тримата Ергени на България се събират на Aniventure Comic Con през юли (СНИМКИ)

Само 3 дни ни делят от най-мащабното събитие за поп култура у нас! Aniventure Comic Con идва тази събота и неделя в Интер Експо Център и ще обедини манга, аниме, косплей, гейминг, графити, комикси и кино, като даде възможност на феновете да се запознаят на живо с актьори от "The Witcher", "One Piece", "Fantastic Beasts", "The Walking Dead", "The Avengers", "The Guardians of the Galaxy" и още много други. Като част от разнообразната фестивална програма ще видим и Юлиан Костов ("Call of Duty: Modern Warfare 3", "Shadow and Bone", "The White Lotus"), който ще се качи на сцената на Aniventure Comic Con 2024, за да разкаже какво е да си актьор във видео игри в специален панел, заедно с Joshua Wichard ("Baldur’s Gate 3", "Final Fantasy 16", "The Last of Us", "Barbie") на 7 юли в зала 4 от 15:30 часа. Съботния ден в зала 4 ще посрещнем още един забележителен гост – певицата и актриса Илона Иванова, която изпълнява песента на героинята Alfira в играта "Baldur’s Gate 3", отличена за най-добра видеоигра на годината. Песента "I Want To Live" e част от саундтрака, дело на композитора Борислав Славов, който от своя страна донесе на "Baldur’s Gate 3" престижната награда на БАФТА в категорията за най-добра музика към видеоигра.

Снимка: Aniventure Comic Con

Какво да очакваме

Главната сцена в зала 1 ще ни срещне с актьорите Ross Marquand ("The Walking Dead", "The Avengers"), Dan Fogler ("Fantastic Beasts", "The Walking Dead", "The Оffer"), Anna Shaffer ("The Witcher", "Harry Potter"), Vincent Regan ("One Piece", "300", "Aquaman and the Lost Kingdom"), Maria Bakalova ("Borat 2", "Guardians of the Galaxy", "Bodies Bodies Bodies"). Oсвен специалните панели, по време на които ще научим повече за звездите и техните роли, на сцената ще излезе и международното жури на косплей конкурса – Erza Cosplay, Bambi Lashes Design и Тhames Malerose. Te ще споделят повече за себе си, като отговорят на множество въпроси, свързани с косплей културата. Ще видим още впечатляващите участници в тазгодишните конкурси по косплей, манга и аниме. Ще се насладим на K-pop шоу, а директно от Страната на изгряващото слънце на сцената ще се качат Orientarhythm, които ще ни потопят в японската култура с уникална комбинация от танц, бойни изкуства и видео прожекция.

В зала 2 ще опознаем азиатската култура благодарение на различни работилници, мърчъндайз зона с изложители от страната и чужбина, лекции, прожекции и изложби.

Зала 3 ще ни пренесе в света на гейминга със специалната зона на А1 и Lenovo, в която ще се проведат турнири и предизвикателства по най-любимите и актуални игри като Brawl Stars, Clash Royale, League of Legends Challenge, FC24, FORTNITE с 4а1а. Любителите на FC 24 могат да посетят и зоната на Philips, където ще ги очаква Wicky за изпълнение на фалове и през двата дни. При Monster Energy феновете на новата CS2 могат да се изправят 1v1 срещу Niku, за да покажат на какво са способни. За най-добрите, разбира се, са предвидени и награди от партньорите. Записването за всеки турнир ще става само на място, а подробности и правила може да научите от сайта на фестивала.

Снимки: Aniventure Comic Con

Специални гости от риалити формати

Зала 4 ще ни срещне на живо с любими актьори, както и най-популярните инфлуенсъри и ютубъри като Слави от The Clashers, Айде БГ, Светът на Ванката, Евгени Генчев и Валерия Георгиева ("Ергенът" сезон 2), Виктор Стоянов ("Ергенът сезон" 1) и триото, участвало в последния сезон на телевизионното риалити "Ергенът" – Маги Томова, Екатерина Тодорова, Валерия Дакова, и още Мирела Илиева и Теодора Мудева от "Игри на волята", Hyperkong и Елизабет Кравец, Филип Буков, Крисия, Атанас Мишев-Nasi Svej.

Ще видим още популярния Цветослав Цонев – Цуро, както и Дара и Дара Екимова, като последните ще се преобразят в любими аниме персонажи. Mario Joos, стратегът, който стои зад развитието на някои от най-успешните канали в YouTube като гиганта "MrBeast" и най-бързо развиващия се профил в платформата с над 15,5 милиона абонати – "Strokes Twins", също ще бъде сред специалните гости, заедно с автора на поредицата книги от вселената на "Dune", "Star Wars" и "The X-Files" – Kevin J. Anderson, както и художникa от света на популярното издателство DC Comics – Christian Duce ("Justice League vs. Godzilla vs. Kong"). При забележителните художници на комикси ще се радваме на българско участие – любимата Неда Малчева и авторите на "Тони Патето". Пълната програма по часове ще откриете в сайта на Aniventure Comic Con.

Още изненади

Тази година на Aniventure Comic Con ни очаква и ексклузивна изненада. Дисни кани малки и пораснали фенове на най-популярния паток Доналд Дък да отбележат заедно 90-ата му годишнина по време на събитието в София. Посетителите ще могат да се присъединят към празненствата по цял свят като запечатат момента на своя собствена комикс корица с Доналд, както и да се потопят в любими и нови приключения с патока и още много познати герои между страниците на емблематични издания, преведени на български. Не пропускайте възможността да се посмеете, забавлявате и да уловите най-известната патешка човка в кадър!

В Зала 3 Ozonе ще представени обновените си гейминг конфигурации Ozone Gaming Systems в изключителна колаборация с KitodarChannel & Dota Masters Bulgaria, която ще ни срещне със Захари Карабашлиев, Рут Колева, Рафи Бохосян, Алек Младенов ("Ергенът" сезон 3), както и световната звезда на DOTA 2 про сцената – Nikobaby. Изненадите ще продължат и в Зала 4, където кутията на Ozone ще те пренесе в изцяло нови измерения, а "Дяволът на опашките" ще тества късмета ти и ще те провокира да изиграеш скуката.

Всичко това и още много други активности очакват посетителите на 6 и 7 юли в Интер Експо Център. Вратите отварят в събота (6 юли) точно в 9:30 часа, а в неделя (7 юли) в 10:00 часа!

Двудневни, еднодневни, ULTRA и MEET & GREET билети за Aniventure Comic Con 2024 могат да бъдат закупени oт мрежата на Ивентим, магазини OZONE GAMES и OZONE LIVE, бензиностанции OMV в цялата страна, както и на сайта на фестивала.