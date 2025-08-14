Изкуството оживява в MINA София: От 29 август тръгваме на визуално приключение с 360-градусови прожекции

Като част от глобалния Immersive Center Alliance (ICA), MINA (Мuseum of Immersive New Art) отваря врати на 29 август в Serdika Center с програма от международно признати имерсивни преживявания. Програмата включва оригинални продукции, създадени от MINA Creative Studio – някои от които са лицензирани и за други места по света, като например изложбата "Динозаври", представена в Theater of Light в Дъблин.

С доказан опит и над 700 000 посетители в Румъния само за две години, MINA пренася своята експертност и в София. Разположен в закрития атриум на Сердика Център, бул. "Ситняково" 48, от 29 август, MINA София кани посетители от всички възрасти, за да ги потопи във визуалното приключение на емблематичното изкуство, науката и древната история чрез 360-градусови прожекции, оригинални саундтраци и впечатляваща 3D среда. Един билет ще дава достъп до всички спектакли, което улеснява откриването на разнообразни теми в едно посещение.

С официалното си откриване на 29 август, MINA София ще бъде отворена за посетители всяка седмица от сряда до неделя, с първите спектакли от програмата.

Ван Гог – в света на един от най-емблематичните художници

Това имерсивно преживяване кани посетителите да изследват емоционалната и наситена вселена на Винсент ван Гог, оживяла чрез 360-градусови прожекции и оригинален звуков дизайн. Повече от 80 произведения на изкуството – включително "Звездна нощ", "Ириси", "Автопортрет" и много други – се разгръщат около зрителя, разкривайки красотата, тревогата и гения на Ван Гог. Шоуто е вдъхновено от писмата на художника до неговия брат Тео и предлага личен, емоционален поглед към мислите и мечтите му. Подходящо за всички възрасти, това 20-минутно изживяване предлага нов начин да се свържете с изкуството на Ван Гог – чрез движение, звук и светлина.

Динозаври – Имерсивно пътешествие в праисторическия свят

С анимации и 3D среди, MINA София отвежда публиката на визуално пътешествие през цялата мезозойска ера – Триас, Юра и Креда – върху площ от 400 квадратни метра, с 360-градусови прожекции върху всички повърхности на залата. В четири отделни части – "Пробуждане", "Експлозия на живота", "Дълбините на водите" и "Праисторическото царство" – ще срещнем над 30 вида динозаври и морски влечуги. Ще преживеем вълнуващ момент от живота на динозавърско семейство и ще видим излюпването на малко Пахицефалозавърче ("гущер с дебела глава"). Шоуто включва образователно съдържание, разказано с топъл глас, в синхрон с музика и звукови ефекти. Подходящо за деца и възрастни, преживяването предлага уникален начин да открием историята на Земята и света на динозаврите.

Древен Египет – под погледа на боговете

Оригиналната продукция на екипа на MINA Creative Studio: "Древен Египет – Под погледа на боговете" е вълнуващо пътешествие из митологията на Древен Египет. Разказана през очите на мъдрата котка Миу, историята ни превежда през легендите, боговете, мистериите и ритуалите на една древна цивилизация. Части от технологично представеното шоу включват "Анубис и отвъдният свят", "Прегръдката на Нут", "Слънчевата ладия", "Закрилата на Бастет" и др.

Билети могат да бъдат закупени онлайн или на рецепцията на MINA. Деца под 3 години влизат безплатно. Цената на билетите за деца над 3-годишна възраст, ученици, студенти и пенсионери е 10 €, а за възрастни - 12 €. Музеят предлага и семейни билети на цена от 40 € (2 възрастни и 2 деца). Повече информация и детайли може научите на официалния сайт на МINA.