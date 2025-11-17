Интересни предложения за Културен календар 2026 г. на община Асеновград

Ежегодно община Асеновград организира среща за обсъждане на следващия Културен календар – в случая за 2026 г. Важни са мнението и предложенията на гражданите, на творческите организации, на културните институции и на всички заинтересовани лица. Имаше интерес към събитието, проведено на 11-ти ноември в Градска библиотека „Паисий Хилендарски“.

Наред с традиционните изложби, дати и чествания, бяха предложени и много други нестандартни концепции. Сред идеите бяха да се отбелязват тържествено юбилейни годишнини, като 80 години от създаването на Градския театър, 140 години от рождението на Аристи Чорбаджака, 140 години от смъртта на поп Ангел Чолаков, 200 години от рождението на ген. Дандевил, 50 години от създаването на ДФ „Косара“ и др. Сред споделените идеи бе да се възобнови провеждането на ученическия пленер за рисунки от деца. Предложиха в Културния календар през 2026 г. да намерят място възможностите за изяви на самоуки майстори, независимо от възрастта им. Да се включи и карнавалът, който се организира от КТИ „Везеница“ и се провежда по повод „Сирни заговезни“. А Празникът на виното да се превърне в по-общодостъпен, да бъде по-общоградски. Друго предложение беше община Асеновград да покани орк. „Канарите“ да гостува в някоя от празничните програми през новата година. Изказа се мнение, че парадът на ретро автомобилите би привлякъл интереса на голям брой местни жители и гости. Освен това, ОУ „Отец Паисий“ – Асеновград ще отбележи своя 100-годишен юбилей, което също ще влезе в Културен календар 2026 г. на общината. Това, което споделиха хората, беше, че желаят да има повече фестивали, пленери и всякакви инициативи и изяви, с които да се привлекат вниманието и интересът на децата. Идеята е най-малките жители на общината да бъдат ангажирани, да се възпитават и да израстват чрез изкуството, kултурата и науката. Има идея и желаещи да се включат и в провеждането поне веднъж месечно на „Танцова вечер“ – да се организират танци на площада.

Предложения за обогатяване и разнообразяване на Културния календар на община Асеновград се приемат още няколко дни – на официалната общинска електронна поща: obshtina@asenovgrad.bg .