Преместиха Благомир Коцев в карцера на Софийския затвор

17 ноември 2025, 18:48 часа 453 прочитания 2 коментара
Кметът на Варна Благомир Коцев и бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов са били преместени от ареста в Софийския затвор още преди съдът да се произнесе по подадените от тях молби за промяна на мерките за неотклонение. В профила на варненския кмет във Facebook е публикувана допълнителна информация, според която килията, в която е настанен Коцев, е "малка и мизерна, без отопление и без светлина". От публикацията още става ясно, че Коцев е преместен в "карцера" на Централния софийски затвор, т. нар. разпределителен арест е най-ужасното място в България за лишените от свобода и Благо сега е там", пишат от профила на кмета на Варна.

От "Продължаваме промяната" определиха случилото се като политически натиск и нарушение на принципите на правовата държава. Партията поиска прокуратурата и компетентните институции да дадат незабавни обяснения за правното основание на преместването и за това защо то се случва именно на този етап от процеса. Още: Със заповед от ареста: Варна има нов и.ф. кмет, назначен с подписа на Благомир Коцев

"Правосъдието не може да бъде използвано като инструмент за политически натиск", заявиха от ПП, като настояха за пълна прозрачност по случая. Според тях действията идват в момент, когато съдът още не е разгледал исканията на защитата и няма влязла в сила присъда. ПП подчерта, че синхронното прехвърляне на Коцев и Барбутов поставя въпроса дали административни решения не изпреварват съдебния контрол и не го обезсмислят. По думите им така се засягат презумпцията за невинност, правото на защита и правото на справедлив процес.

Пред Нова телевизия адвокатът на двамата Ина Лулчева потвърди, че е била уведомена за преместването в петък вечерта. Като мотив е посочено, че делата вече са внесени в съда. Според нея преместването е извършено по разпореждане на прокурора, който има правомощие да го направи. Още: Делото срещу Благомир Коцев и депутат е внесено в съда

Прокуратурата внесе обвинителните актове срещу Коцев и Барбутов в края на миналата седмица. Делото срещу варненския кмет е разпределено на съдия Снежина Колева от Софийския градски съд – магистратът, който само преди дни оправда двамата полицаи, обвинени, че срещу 200 лева са ескортирали пиян и надрусан шофьор, причинил смъртта на един човек и ранил още двама на Околовръстния път в София.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Благомир Коцев Никола Барбутов
