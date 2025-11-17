Министър Георгиев: За 10 месеца наваксахме изоставането от последните три години в правосъдните реформи

България е успяла през изминалите 10 месеца да навакса изоставането си от последните три години в реформите в област „Правосъдие“, предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), подписан през април 2022 година. Това каза министърът на правосъдието Георги Георгиев, който участва в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“ на Европейския съюз в Брюксел, съобщиха от Министерството на правосъдието.

По време на срещата министърът представи постигнатия от правителството напредък по реформите в рамките на ПВУ в областите „Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие“, „Антикорупция“, „Въвеждане на задължителна съдебна медиация“ и „Подобряване на рамката за несъстоятелност“.

Министър Георгиев отбеляза, че последната голяма реформа е новият Закон за лобизма, който е изработен след консултации с Европейската комисия (ЕК) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и предстои да бъде подложен на обществено обсъждане.

В изпълнение на препоръките от Годишния доклад Министерството на правосъдието е подготвило проект за подкрепа по Инструмента за техническа помощ на ЕС, насочен към повишаване на капацитета за разследване на корупция по високите етажи на властта. Проектът е подаден за оценка, като очакваното одобрение ще допринесе за изграждането на специализиран капацитет и за засилено междуинституционално сътрудничество при тежки корупционни разследвания, се посочва още в прессъобщението.

Други инициативи

Министър Георгиев информира Съвета и за редица други законодателни инициативи в областта на административното и гражданското право, дигитализацията на административното правосъдие и укрепването на механизма за отчетност на главния прокурор – мярка, насочена към засилване на ефективния съдебен контрол.

По-късно министър Георгиев разговаря с Рагна Фидестол, изпълнителен директор на Норвежкия финансов механизъм, с която обсъди началото на новия програмен период, по който България ще получи 35 милиона евро за проекти за достъп до правосъдие, противодействие на домашното насилие и инвестиции за подобряване на условията в затворите. Георгиев се срещна и бившия белгийски премиер Софи Уилмес.

Увеличаване с 50% на средствата за безплатна правна помощ за най-уязвимите граждани е сред ключовите реформи, които България направи през тази година, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев по време глобалната среща на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Мадрид.