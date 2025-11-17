"Земята все ще се върти": Премиера за стиховете на Евгения Чаушева

Би трябвало да сте попадали на стихотворенията на Mila sum в социалните мрежи. Ако не сте - време е, попаднете.

Всичко написано във фейсбук има за цел да се споделя - там поезията на Mila се радва на все повече споделящи я почитатели. Но когато стиховете се натрупат и обмислят; когато през тях минат очите на най-справедливия редактор - времето, остава само избраното. Колекцията най-ценни думи.

А те са вече събрани в книга. Mila sum е псевдоним на Евгения Чаушева, и двете официално ви канят на премиера. Избраните стихове на Жени са писани в продължение на години, селектирани са внимателно и са събрани в книгата "Земята все ще се върти" (изд. "Изида"). Премиерата ще е в Народно читалище "Пенчо П. Славейков 1921"на Черни връх 35, на 20-ти ноември в 18:00 часа.

"Един ден мислите ми станаха толкова непоносими, че реших, че трябва да ги украся, да зазвучат в рима. Отворих страницата и си спомням колко трудно ми беше да подредя всичко в главата ми в рими. Тогава си мислех, че никога няма да се получи. Истината е, че писането е вдъхновение, но и много труд и упоритост. В процеса се появява и увереността и валидацията – на мислите и чувствата, на това, че имаш право на всичко, което изпитваш. Аз просто исках то да е и красиво, дори когато в действителност не е и за това беше много важно да съм мила. Така се появи Mila Sum", споделя Чаушева.

През 2022 г. Евгения печели първа награда в Националния конкурс за поезия „Горчиво вино". Активист е на Greenpeace. Владее френски, руски и английски език и е доктор по педагогика.

Какви са стихотворенията, които ви очакват, когато разлистите книгата? "Поздравявам с „Добре дошла“ тъмнината – моята спътница" е приветствие, което отговорно и честно стои на входа към поезията на Жени (цитираме нейната "Вечер"). Това е поезия, писана в нощните часове. И е взела от тях най-ценните им дарове: меланхолията, надеждата, самотата, очакването; и най-добрите им приятели - виното, кафето, цигарите. Изобщо чувства и предмети, задържани в поетическо напрежение с онзи загадъчен контур, с който нощта ни прави особено проницателни.

Ето как изглежда това в стих:

Нощем пия кафе

Нощем пия кафе, през деня съм пияна,

за да бъда нормална, да не съм грубо пряма.

Вечер пускам конете да препускат на воля,

да отъпчат пътеките и припомнят наново

от деня насъбраните гордост, чест и победи,

дето често не топлят и най-силното его…

Нощем палят се факлите, тъй усърдно гасени,

и се виждат неясните очертания в мене.

Настаняваш се тромаво в душата отново,

тъй старателно гонен и отричан сурово.

Нощем стават нелепости, ти студен и далечен,

режисираш ми сънищата, носиш мирис на есен.

Нощем всичко наопаки е и тогава изгряваш,

аз залязвам в спомени и от лудост забравям,

че реших да те няма, нито в сън, нито в думи,

никъде, никога, да не съществуваш…

Нощем пия кафе, през деня съм пияна,

да минава това нетърпимо наявe.

Това е стихотворението, с което започва "Земята все ще се върти". Останалите ще намерите в книгата.

Не на последно място - с Евгения Чаушева работим заедно в Actualno.com от години. Работата й като журналист заслужено бе отличена с наградата "Рицар на книгата".

А между нея и нашия екип има една още по-голяма награда - приятелството.

Успех, Жени!



Екипът на Actualno.com