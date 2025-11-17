Спорт:

Официално от "Лукойл": Ролята на Румен Спецов е да гарантира стабилно управление на дружествата

17 ноември 2025, 18:50 часа 233 прочитания 0 коментара
Официално от "Лукойл": Ролята на Румен Спецов е да гарантира стабилно управление на дружествата

Групата компании на "Лукойл" в България остава твърдо ангажирана с поддържането на стабилност, предвидимост и сигурност в енергийния сектор, като ще продължи да информира обществеността своевременно и прозрачно за всички последващи действия, свързани с регулаторната рамка, операциите на дружествата и гарантирането на сигурни доставки на горива за българския пазар. Това се посочва в писмо, подписано от Румен Спецов, особен търговски управител на четирите дружества на "Лукойл" в България, и изпратено от Единният GR & PR Център на компанията. От там обясниха за БТА, че това е структурата, която комуникира с държавните институции и корпорациите от името на Групата компании на ,,Лукойл“ в България, а обозначението GR означава governmental relations (връзки с държавните институции).

Румен Спецов беше назначен за особен търговски управител на дружествата "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл България", "Лукойл Ейвиейшън" и "Лукойл – България – Бункер", с решение на Министерския съвет. Назначението е извършено в съответствие със Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, уточниха от компанията. Днес Спецов беше вписан в Търговския регистър като особен управител на четирите компании.

Ролята на особения управител е да гарантира стриктно и стабилно управление на дружествата, които ще продължат да изпълняват своите оперативни и търговски дейности при пълна прозрачност и в съответствие с нормативните изисквания. Доставките на горива и производственият процес няма да бъдат прекъсвани. Ще бъде приложен строг финансов контрол при абсолютно спазване на международните регулации и санкционни режими, посочва Спецов в писмото.

