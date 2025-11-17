Войната в Украйна:

Кой ще търси сметка на политиците заради бюджета? Говори Кристиян Шкварек (ВИДЕО)

Виждам, че единствените хора, които харесват бюджета, освен БСП, са хората в държавната администрация - бюрократите, хората в МВР. Това е тази част от обществото, която се издържа от икономиката, това е частта, която получава от данъците ни и се раздава на нея. Няма част от този бюджет, която да е ориентирана към работещите в България. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политическият анализатор Кристиан Шкварек, коментирайки политическия дневен ред в България.

По думите му няма една дума в този бюджет към тези, които създават богатството в България. Трябва на тези хора да се махне тежестта на държавата, на регулациите, на данъците - едно нещо няма в този бюджет, което да помага на тези хора, убеден е Шкварек.

Той попита: Дори и Радев да дойде на власт, ще удари ли с теслата по пенсии и социални плащания? В момента тези, които правят бюджета, са виновни, на тях трябва да им бъде потърсена сметка. Дори да не им бъде потърсена обаче, кой ще го прекрати - имаме нужда от спасител, който ще се саможертва и ще си взриви политическата кариера и просто ще удари с теслата. Такъв самоубиец надали ще се намери, стана ясно още от думите на Шкварек.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

 

